BZL Nord LIVE: Tabellenführer verliert – Palzing schockt SVW spät

Spitzenreiter SV Nord ist in Kammerberg gefordert. – Foto: Jenni Maul

Am Samstagnachmittag teilte sich Altenerding die Punkte mit Gerolfing. Gaimersheim hatte das Tabellenschlusslicht zu Gast und Dachau verlor das fünfte Spiel in Serie.

Spiele am Sonntag:

Rückschlag für den Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Der SV Nord München Lerchenau war in Kammerberg gefordert und musste sich der heimischen Spielvereinigung mit 0:1 geschlagen geben. Der goldene Treffer der Partie viel noch in der ersten Halbzeit. Kurz vor dem Pausenpfiff war es Mario Stanic, der Kammerberg in Führung brachte (45.). In der zweiten Halbzeit ließen sich die Hausherren den Sieg nicht mehr nehmen.

SpVgg Kammerberg – SV Nord München-Lerchenau 1:0

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić, Martin Reindl, Lukas Fladung (77. Damjan Knetemann), Florian Machl, Domenik Kaiser (90. Tim Hoffmann), Dario Stanić (90. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (84. Martin Angermeir), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (77. Achraf Ben Letaifa), Edin Smajlovic, Thomas Winterer (60. Andreas Weiß), Fabio Zöller (67. Mats Gebelein), Dominik Besel, Vukasin Pajic (46. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Dominik Dersein (Markt Schwaben) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Mario Stanić (45.+2)

Rot: Alexander Nefzger (75./SpVgg Kammerberg/)

Heute, 15:00 Uhr TSV München 1954 München 54 FC Langengeisling FC Langengeisling 1 2 PUSH

Heute, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SC Eintracht Freising SE Freising 0 0 PUSH

Spiele am Samstag:

Am Samstagnachmittag empfing der FC Gerolfing die SpVgg Altenerding. Marco Baumann brachte die Gäste vor 90 Zuschauern mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf Lukas Achhammer und rette Gerolfing einen Punkt. FC Gerolfing – SpVgg Altenerding 1:1

FC Gerolfing: Flaur Bashota (46. Niklas Nissl), Felix Winkelmeyr, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Mamadou Diallo), Ahmet Emir Altay (82. Elias Simm), Max Seitle (46. David Wendrich), Anastasios Porfyriadis (46. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SpVgg Altenerding: Alexander Weiher, Christoph Luberstetter (82. Johannes Dangl), Johannes Dangl, Lukas Rymas, Marco Baumann, Jannik Obermaier (75. Haki Vranovci), Mario Dipalo (82. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Marco Baumann (19.), 1:1 Lukas Achhammer (74.)

Gaimersheim begrüßte das Tabellenschlusslicht. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Lange dauerte es bis der TSV Gaimersheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Erst in der Nachspielzeit brachte Joker Michael Graßl die Gastgeber zum Jubeln (90+2). Der FC Fatih Ingolstadt geht erneut leer aus und hat weiterhin keine Punkte auf dem Konto. TSV Gaimersheim – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (71. Michael Graßl), Zoltan Vati, Qendrim Hoti (71. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (71. Denis Janjic), Luca Mancini (46. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (78. Faniel Brhane), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir (77. Murat Emre Sucuoglu), Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Michael Graßl (90.+2)