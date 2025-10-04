BZL Nord LIVE: Tabellenführer Dachau verpasst Sieg

Nachdem der FC Moosinning und die SpVgg Kammerberg am Freitag den 12. Spieltag eröffnet haben, ziehen heute sechs weitere Mannschaften nach. Zwischen Langengeisling und Freising steigt um 12 Uhr ein mit Spannung erwartetes Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenregion. Dachau möchte ab 13 Uhr gegen den FC Gerolfing die Tabellenführung ausbauen und Palzing empfängt um 17 Uhr München 54.
Ein absurdes Fußballspiel bekamen die 150 Zuschauer in Langengeisling zu sehen. In der ersten Halbzeit schlug die Stunde des Christian Schmuckermeier. Nach neun Minuten besorgte er die frühe Führung und sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöhte er auf 2:0.
In der zweiten Hälfte wurde es dann wild. Neben zwei Zeitstrafen gab es auch einen Platzverweis für die Heimherren. Die Freisinger erzielen indes per Elfmeter den Siegtreffer – Felix Fischer schob in der 60. Minute ein. Damit springt die Eintracht in der Tabelle nach oben.
FC Langengeisling – SC Eintracht Freising 0:3
FC Langengeisling: Paul Maiberger (72. Guilherme Jorge), Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Severin Stenzel, David Riederle (46. Hannes Dornauer), Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser (46. Philipp Maiberger), Fabian Kohlmann (46. Sebastian Schubert), Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (59. Michael Hierl) - Trainer: Maximilian Hintermaier
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (63. Maximilian Rudzki), Iosif Racean (46. Marcel Hack), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (74. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner (88. Bastian Lomp), Christian Schmuckermeier (74. Florian Huber), Fabrizio Brandes - Trainer: Heiko Baumgärtner
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Christian Schmuckermeier (9.), 0:2 Christian Schmuckermeier (39.), 0:3 Felix Fischer (60.)
Rot: Hannes Dornauer (82./FC Langengeisling/)
Der Tabellenführer ASV Dachau verpasste es gegen den FC Gerolfing die Tabellenführung auszubauen. Bereits nach zehn Minuten gingen die Gäste in Führung. Ahmet Emir Altay knipste in Minute zehn.
Die 100 Zuschauer mussten sich mit einer torarmen Begegnung begnügen. Lediglich Sebastian Mack erzielte für Dachau noch den 1:1-Ausgleich (48. Minute). Dachau bleibt damit vorerst Tabellenführer, könnte aber von Walpertskirchen überholt werden.
ASV Dachau – FC Gerolfing 1:1
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel, Leon Aust, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (75. Kilian Knöferl), Harun Mohamed (34. Sebastian Mack), Leonardo di Pasquale (89. Cihan Öztürk) - Trainer: Matthias Koston
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (62. Armin Bortenschlager), Niklas Nissl (90. Oliver Stanisavovski), Lukas Achhammer, David Simm (85. Mamadou Diallo), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (69. Astrit Topalaj), Donat Bashota (72. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Paul Thiel - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ahmet Emir Altay (10.), 1:1 Sebastian Mack (48.)
Was für eine Befreiung für Moosinning. Der FC Moosinning, in der Sommerpause mit starken Neuzugängen und als Aufstiegskandidat gesehen, hat sich im Duell gegen die bislang wirklich überraschenden Kammerberger drei Punkte geholt. Vor 170 Zuschauern gelang Marco Esposito in der 73. Minute der Siegtreffer.
Kammerberg verpasst durch die Niederlage den vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze und wird aller Voraussicht nach an Plätzen einbüßen. Moosinning hingegen hat erstmal einen Sprung nach oben gemacht und sich heiß ersehnte Punkte geholt.
FC Moosinning – SpVgg Kammerberg 1:0
FC Moosinning: David Auerweck, Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Stefan Haas (85. Jean Monty Mendama), Fabian Ulitzka, Felix Meier, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (69. Georg Ball), Maximilian Siebald, Christian Häusler (91. Maximilian Reisinger) - Trainer: Christoph Ball
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Robert Villand, Mario Stanić (64. Martin Reindl), Jan Lipovsek, Lukas Fladung, Florian Machl (69. Jonas Frevel), Domenik Kaiser (69. Peter Graf) - Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
Schiedsrichter: Ariane Fichtl - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Marco Esposito (73.)