BZL Nord LIVE: Tabellenführer Dachau verpasst Sieg

Ein absurdes Fußballspiel bekamen die 150 Zuschauer in Langengeisling zu sehen. In der ersten Halbzeit schlug die Stunde des Christian Schmuckermeier. Nach neun Minuten besorgte er die frühe Führung und sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff erhöhte er auf 2:0.

In der zweiten Hälfte wurde es dann wild. Neben zwei Zeitstrafen gab es auch einen Platzverweis für die Heimherren. Die Freisinger erzielen indes per Elfmeter den Siegtreffer – Felix Fischer schob in der 60. Minute ein. Damit springt die Eintracht in der Tabelle nach oben.

FC Langengeisling – SC Eintracht Freising 0:3

FC Langengeisling: Paul Maiberger (72. Guilherme Jorge), Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Severin Stenzel, David Riederle (46. Hannes Dornauer), Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser (46. Philipp Maiberger), Fabian Kohlmann (46. Sebastian Schubert), Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (59. Michael Hierl) - Trainer: Maximilian Hintermaier

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (63. Maximilian Rudzki), Iosif Racean (46. Marcel Hack), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (74. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner (88. Bastian Lomp), Christian Schmuckermeier (74. Florian Huber), Fabrizio Brandes - Trainer: Heiko Baumgärtner

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Christian Schmuckermeier (9.), 0:2 Christian Schmuckermeier (39.), 0:3 Felix Fischer (60.)

Rot: Hannes Dornauer (82./FC Langengeisling/)