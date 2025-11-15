Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Walpertskirchen siegt im letzten Spiel vor der Winterpause in Altenerding. – Foto: Johannes Traub
BZL Nord LIVE: SVW siegt in Altenerding – SVA rettet Punkt
Letzter Spieltag vor der Winterpause: Am heutigen Samstag stehen drei Partien in der Bezirksliga Nord an. Altenerding freut sich auf das Topspiel gegen Walpertskirchen, Langengeisling und Palzing kämpfen um den Klassenerhalt. Gerolfing erwartet München 54.