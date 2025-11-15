 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der SV Walpertskirchen siegt im letzten Spiel vor der Winterpause in Altenerding.
Der SV Walpertskirchen siegt im letzten Spiel vor der Winterpause in Altenerding. – Foto: Johannes Traub

BZL Nord LIVE: SVW siegt in Altenerding – SVA rettet Punkt

18. Spiieltag der Bezirksliga Nord

Letzter Spieltag vor der Winterpause: Am heutigen Samstag stehen drei Partien in der Bezirksliga Nord an. Altenerding freut sich auf das Topspiel gegen Walpertskirchen, Langengeisling und Palzing kämpfen um den Klassenerhalt. Gerolfing erwartet München 54.

Spiele am Samstag

Heute, 12:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
1
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
0
1

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
13:30

Morgen, 14:30 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
14:30

Morgen, 15:00 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:00

Verlegtes Spiel

Di., 07.04.2026, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
19:30

