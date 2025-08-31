BZL Nord LIVE: SpVgg schielt nach oben – Kellerduell in Gaimersheim

Drei Spiele stehen zum Abschluss des 7. Spieltags am heutigen Sonntag auf dem Programm. Die SpVgg Kammerberg erwartet Rohrbach. Gaimersheim empfängt Palzing zum Kellerduell. Altenerding reist nach München.

Der SV Nord München-Lerchenau klaut dem FCM ganz spät den sicher geglaubten Dreier. Nach der Moosinninger Führung kurz vor der Pause durch Ulitzka glich Benedikt Wellnhofer während einer krampfbedingten Überzahl der Gäste aus. Der FCM hatte in der Schlussphase noch eine Großchance, konnte den Ball aber nicht final über die Linie drücken und muss sich mit einem Punkt zufriedengeben.

FC Moosinning – SV Nord München-Lerchenau 1:1

FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (88. Stefan Haas), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Mateus Hones (25. Abdelaziz Abdane), Marco Esposito, Tobias Killer (62. Christian Häusler), Maximilian Siebald, David Kamm (73. Jean Monty Mendama) - Trainer: Christoph Ball

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (21. Vukasin Pajic), Mats Gebelein (80. Benedikt Wellnhofer), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Fabio Zöller (69. Alexander Mair), Andreas Weiß (80. Noah Simm), Martin Angermeir (69. Gabriel Prehl), Karl-Heinz Lappe, Amanuel Wodere - Trainer: Peter Zeussel

Tore: 1:0 Fabian Ulitzka (39.), 1:1 Benedikt Wellnhofer (87.)