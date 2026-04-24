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BZL Nord LIVE: Springt SE Freising auf den Aufstiegsrelegationsplatz?
27. Spieltag im Live Ticker
von Alexander Nikel · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser
Dem SEF könnte am Freitag vorerst der große Sprung gelingen. – Foto: Valentin Hack
Der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost wird mit einer richtungsweisenden Partie eröffnet: Der SC Eintracht Freising könnte mit einem Dreier vorübergehend auf Platz zwei springen. Der FC Langengeisling benötigt jeden Punkt im Abstiegskampf.