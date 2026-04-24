 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Springt SE Freising auf den Aufstiegsrelegationsplatz?

27. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 18:31 Uhr · 0 Leser
Dem SEF könnte am Freitag vorerst der große Sprung gelingen.
Dem SEF könnte am Freitag vorerst der große Sprung gelingen. – Foto: Valentin Hack

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der 27. Spieltag der Bezirksliga Ost wird mit einer richtungsweisenden Partie eröffnet: Der SC Eintracht Freising könnte mit einem Dreier vorübergehend auf Platz zwei springen. Der FC Langengeisling benötigt jeden Punkt im Abstiegskampf.

Spiel am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
19:30live

Spiele am Samstag:

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
16:00

Spiele am Sonntag:

So., 26.04.2026, 16:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
16:00

So., 26.04.2026, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
13:00

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
14:00

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

So., 26.04.2026, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
17:00