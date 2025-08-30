 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ticker
– Foto: Andreas Heilmaier

BZL Nord LIVE: Spitzenspiel in Walpertskirchen

7. Spieltag der Bezirksliga Nord

Der 7. Spieltag der Bezirksliga Nord geht weiter. Der FC Moosinninng empfängt die Nordler, Ober-/Unterhaunstadt spielt gegen Langengeisling, Spitzenreiter Walpertskirchen begegnet dem ASV Dachau und Freising ist zu Gast beim FC Gerolfing.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
0

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
14:00live

Heute, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
16:00

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
4
0
Abpfiff

Der Tabellenletzte Fatih Spor Ingolstadt hielt den Motoren des VfR Garching lange stand, am Ende stand konnte der Gastgeber jedoch einen klaren Heimsieg verbuchen. Gottfried Agbavon netzte kurz vor der Pause für den VfR (45.+1), nach dem Seitenwechsel erhöhte Dennis Niebauer (50.). In der Folge schwächte sich Ingolstadt mit der gelb-roten Karte von Sebastian Rutkowski selbst (55.), Garching nutzte die Überzahl kurze Zeit später: Mike Niebauer und Paulo Sostaric stellten auf 4:0 (69. und 80.). Garching klettert vorerst auf den fünften Platz.

VfR Garching – FC Fatih Spor Ingolstadt 4:0
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (81. Marcel Matkowitz), Staas Mitko, Dominik Eisl (81. Luca Monetti), Lukas Wollny, Mike Niebauer, Oliver James (67. Leon Sternke), Philipp Strube, Dennis Niebauer (79. Paulo Sostaric), Gottfried Agbavon (85. Marcel Krautner) - Trainer: Nikolaos Salassidis
FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg (46. Murat Emre Sucuoglu), Aaron Toski, Faniel Brhane (77. Arda Torun), Ugur Genc, Atilla Demir, Robert Henemann (72. Zübeyr Güzel), Eray Genc (88. Semih Kaleli), Emre Kuvvet - Trainer: Ugur Genc
Tore: 1:0 Gottfried Agbavon (45.+1), 2:0 Dennis Niebauer (50.), 3:0 Mike Niebauer (69.), 4:0 Paulo Sostaric (80.)
Gelb-Rot: Sebastian Rutkowski (55./FC Fatih Spor Ingolstadt/)

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Aufrufe: 030.8.2025, 12:00 Uhr
Paul RuserAutor