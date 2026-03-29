BZL Nord LIVE: Spitzenreiter gefordert – SVW gegen Palzing

Spitzenreiter SV Nord ist in Kammerberg gefordert. – Foto: Jenni Maul

Am Samstagnachmittag teilte sich Altenerding die Punkte mit Gerolfing. Gaimersheim hatte das Tabellenschlusslicht zu Gast und Dachau verlor das fünfte Spiel in Serie.

Spiele am Sonntag:

Heute, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen SV Ampertal Palzing Amp Palzing 14:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV München 1954 München 54 FC Langengeisling FC Langengeisling 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching SC Eintracht Freising SE Freising 15:00 PUSH

Spiele am Samstag:

Am Samstagnachmittag empfing der FC Gerolfing die SpVgg Altenerding. Marco Baumann brachte die Gäste vor 90 Zuschauern mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf Lukas Achhammer und rette Gerolfing einen Punkt. FC Gerolfing – SpVgg Altenerding 1:1

FC Gerolfing: Flaur Bashota (46. Niklas Nissl), Felix Winkelmeyr, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Mamadou Diallo), Ahmet Emir Altay (82. Elias Simm), Max Seitle (46. David Wendrich), Anastasios Porfyriadis (46. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SpVgg Altenerding: Alexander Weiher, Christoph Luberstetter (82. Johannes Dangl), Johannes Dangl, Lukas Rymas, Marco Baumann, Jannik Obermaier (75. Haki Vranovci), Mario Dipalo (82. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Marco Baumann (19.), 1:1 Lukas Achhammer (74.)

Gaimersheim begrüßte das Tabellenschlusslicht. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Lange dauerte es bis der TSV Gaimersheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Erst in der Nachspielzeit brachte Joker Michael Graßl die Gastgeber zum Jubeln (90+2). Der FC Fatih Ingolstadt geht erneut leer aus und hat weiterhin keine Punkte auf dem Konto. TSV Gaimersheim – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (71. Michael Graßl), Zoltan Vati, Qendrim Hoti (71. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (71. Denis Janjic), Luca Mancini (46. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (78. Faniel Brhane), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir (77. Murat Emre Sucuoglu), Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Michael Graßl (90.+2)