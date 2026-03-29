BZL Nord LIVE: Spitzenreiter gefordert – SVW gegen Palzing

Am Samstagnachmittag teilte sich Altenerding die Punkte mit Gerolfing. Gaimersheim hatte das Tabellenschlusslicht zu Gast und Dachau verlor das fünfte Spiel in Serie.
Am Samstagnachmittag empfing der FC Gerolfing die SpVgg Altenerding. Marco Baumann brachte die Gäste vor 90 Zuschauern mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung (19.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf Lukas Achhammer und rette Gerolfing einen Punkt.
FC Gerolfing – SpVgg Altenerding 1:1
FC Gerolfing: Flaur Bashota (46. Niklas Nissl), Felix Winkelmeyr, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Mamadou Diallo), Ahmet Emir Altay (82. Elias Simm), Max Seitle (46. David Wendrich), Anastasios Porfyriadis (46. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SpVgg Altenerding: Alexander Weiher, Christoph Luberstetter (82. Johannes Dangl), Johannes Dangl, Lukas Rymas, Marco Baumann, Jannik Obermaier (75. Haki Vranovci), Mario Dipalo (82. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Leonhard Winkler (Mammendorf) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Marco Baumann (19.), 1:1 Lukas Achhammer (74.)
Gaimersheim begrüßte das Tabellenschlusslicht. In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. Lange dauerte es bis der TSV Gaimersheim seiner Favoritenrolle gerecht wurde. Erst in der Nachspielzeit brachte Joker Michael Graßl die Gastgeber zum Jubeln (90+2). Der FC Fatih Ingolstadt geht erneut leer aus und hat weiterhin keine Punkte auf dem Konto.
TSV Gaimersheim – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz (71. Michael Graßl), Zoltan Vati, Qendrim Hoti (71. Daniel Sierck), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (71. Denis Janjic), Luca Mancini (46. Eron Dervisi), Marcus Keilwerth, Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller, Domenic Raimann - Co-Trainer: Daniel Hofmann - Trainer: Manfred Kroll
FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho (78. Faniel Brhane), Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Ugur Genc, Atilla Demir (77. Murat Emre Sucuoglu), Robert Henemann, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Schiedsrichter: Fabian Anders - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Michael Graßl (90.+2)
Moosinning macht einen Satz nach vorne und springt durch den 2:0-Erfolg gegen den ASV Dachau auf den sechsten Tabellenplatz. Maximilian Völke war der erste Torschütze der Partie (17.). Stefan Haas traf noch vor der Pause zum 2:0 (37.). In der zweiten Hälfte fielen keine Tore. Die Dachauer verlieren damit ihr fünftes Spiel in Folge. Am Donnerstag steht schon der nächste Härtetest an.
FC Moosinning – ASV Dachau 2:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Liam Fitzpatrick (15. Mohamed Abdane), Maximilian Schmid, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas (90. Lukas Winhart), Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Marco Esposito (81. Georg Ball), Tobias Killer (84. Christian Häusler), Maximilian Siebald (86. Tobias Hartmann) - Trainer: Christoph Ball
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Matthias Cebulla (67. Andreas Jerkovic), Noah Bezjak (67. Leon Aust), Felix Käser, Maximilian Bergner, Thomas Rieger (78. Marco Demmel), Leon Schleich, Niklas Kiermeier, Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Benedict Oshowski (Berchtesgaden) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Maximilian Voelke (17.), 2:0 Stefan Haas (37.)