Allgemeines
Freising empfängt am 11. Spieltag die SpVgg Altenerding.
Freising empfängt am 11. Spieltag die SpVgg Altenerding. – Foto: Roland Schäfer

BZL Nord LIVE: SEF empfängt Altenerding – Springt Nord an die Spitze?

11. Spieltag der Bezirksliga Nord

Am 11. Spieltag der Bezirksliga Nord kann der SV Nord München-Lerchenau gegen Gerolfing an die Tabellenspitze springen. Freising ist gegen Altenerding gefordert und der VfR Garching empfängt Rohrbach.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
19:30

Heute, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
20:00

Spiele am Sonntag

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
13:00

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
13:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

So., 28.09.2025, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
17:00

