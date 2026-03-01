Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BZL Nord LIVE: Sechs Teams im Fernduell im Abstiegskampf
19. Spieltag der Bezirksliga Nord
von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Kammerberg (blau) kann sich mit einem Sieg gegen den SC Eintracht Freising deutlich von den Abstiegsplätzen absetzen. – Foto: Marc Marasescu
In Kammerberg kommt es zum Duell der direkten Tabellennachbarn, der FC Langengeisling muss zum Spitzenreiter und der VFR Garching will den Anschluss an die Aufstiegsränge halten. Alle Spiele am 19. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord im Liveticker.