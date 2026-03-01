 2026-02-20T12:29:42.904Z

BZL Nord LIVE: Sechs Teams im Fernduell im Abstiegskamp

19. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Ferdinand Gehlen · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Die SpVgg Kammerberg (blau) kann sich mit einem Sieg gegen den SC Eintracht Freising deutlich von den Abstiegsplätzen absetzen.
Die SpVgg Kammerberg (blau) kann sich mit einem Sieg gegen den SC Eintracht Freising deutlich von den Abstiegsplätzen absetzen. – Foto: Marc Marasescu

In Kammerberg kommt es zum Duell der direkten Tabellennachbarn, der FC Langengeisling muss zum Spitzenreiter und der VFR Garching will den Anschluss an die Aufstiegsränge halten. Alle Spiele am 19. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord im Liveticker.

Spiele am Sonntag

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:00

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:00

Heute, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

Spiele am Samstag

Gestern, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
2
Abpfiff

Gestern, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
0
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
0
0

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
Abgesagt