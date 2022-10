BZL Nord LIVE: Schwabing will gegen SVN langersehnten Dreier einfahren Nachholspiel des 11. Spieltags im Live-Ticker

Am Dienstagabend um 19:30 Uhr gastiert der SVN München beim FC Schwabing in der Bezirksliga Süd. Der SVN wartet nach der 1:3-Niederlage vom Wochenende seit drei Spielen auf einen Sieg und ist in der Tabelle auf Platz elf abgerutscht. Mit einem Sieg in Schwabing könnte man an den Gastgebern vorbeiziehen. Der FCS wartet in der Liga nun bereits seit fünf Spielen auf einen Dreier. Doch letzten Dienstag konnten die Rot-Weißen den FC Aschheim im Toto-Pokal besiegen - kein schlechtes Omen für heute Abend.

Der Live-Ticker zum Nachverfolgen.