BZL Nord LIVE: Schlag auf Schlag in Kammerberg - Lerchenau bei TSV 54

Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später.

Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.

FC Moosinning – SV Walpertskirchen 3:0

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (74. Elias Faust), Marco Esposito (71. Maximilian Lechner), Tobias Killer, Maximilian Siebald (89. Maximilian Schmid), Christian Häusler (85. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann, Florian Baumann, Florian Rauch (71. Adrian Alexy), Marius Orthuber (85. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer (46. Tobias Rauch), Felix Zehetmaier (85. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (87. Julian Jaros), Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier

Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 333

Tore: 1:0 Christian Häusler (17.), 2:0 Elias Faust (76.), 3:0 Elias Faust (79.)