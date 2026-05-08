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BZL Nord LIVE: Schafft Walpertskirchen die Aufholjagd?
29. Spieltag der Bezirksliga Nord
von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Unter Zugzwang in Gerolfing: Walpertskirchen kann sich weiter Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. – Foto: Roland Schäfer