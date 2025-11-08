 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ticker
Empfangen den FC Langengeisling: Die Spieler des ASV Dachau.
Empfangen den FC Langengeisling: Die Spieler des ASV Dachau. – Foto: Jenni Maul

BZL Nord LIVE: Rohrbach gleicht in Lerchenau aus - Gaimersheim gewinnt

17. Spieltag der Bezirksliga Nord

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der Zweite Dachau eröffnet den 17. Spieltag der Bezirksliga Nord mit seinem Heimspiel gegen den Drittletzten Langengeisling. München 54 gastiert in Gaimersheim, Lerchenau bekommt es mit Rohrbach zu tun. Die Partie zwischen Moosinning und Fatih Spor Ingolstadt ist abgesagt worden. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
2
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Morgen, 12:30 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
12:30

Morgen, 12:30 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
12:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
15:00

Aufrufe: 08.11.2025, 15:30 Uhr
Paul RuserAutor