 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL Nord LIVE: Rohrbach gegen Moosinning vorn, aber in Unterzahl

21. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Paul Ruser · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt heute Rohrbach: Der FC Moosinning.
Empfängt heute Rohrbach: Der FC Moosinning. – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der FC Moosinning empfängt in der Bezirksliga Nord den TSV Rohrbach. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
0
2

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00

Verlegte Spielpaarung

Mi., 29.04.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30