 2026-05-06T12:44:31.715Z

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BZL Nord LIVE: Rennen um die Relegation – SVW zu Gast in Gerolfing

29. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Unter Zugzwang in Gerolfing: Walpertskirchen kann sich weiter Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen.
Unter Zugzwang in Gerolfing: Walpertskirchen kann sich weiter Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen. – Foto: Roland Schäfer

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Die Spannung steigt im Rennen um die Aufstiegsrelegation in der Bezirksliga Nord. Am Freitagabend kann Walpertskirchen in Gerolfing vorlegen.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
19:00

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
15:00

So., 10.05.2026, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
17:00