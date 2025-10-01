 2025-09-26T13:47:28.965Z

Am Gegner vorbeigezogen: Mit drei Punkten im Gepäck überholte der SV Ampertal Palzing (grüne Trikots) am Wochenende den TSV Ober-Unterhaunstadt. – Foto: Jürgen Meyer

BZL Nord LIVE: Remis zur Pause - Palzing gegen Rohrbach

4. Spieltag der Bezirksliga Nord

Am Mittwochabend findet mit der Begegnung SV Ampertal Palzing gegen den TSV Rohrbach eine Nachholpartie des 4. Spieltags statt.

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
TSV Rohrbach
1
1

Aufrufe: 01.10.2025, 19:30 Uhr
Paul RuserAutor