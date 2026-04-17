 2026-04-16T10:11:10.190Z

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BZL Nord LIVE: Palzing muss im Kellerduell punkten

26. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Palzing ist im Abstiegskampf zu Siegen verdammt.
Palzing ist im Abstiegskampf zu Siegen verdammt. – Foto: Roland Schäfer | #inkogni

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Der 26. Spieltag wird mit dem Kellerduell des SV Ampertal Palzing gegen des TSV Ober-/Unterhaunstadt eröffnet.

Spiel am Freitag

Heute, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
13:00

Morgen, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:00

Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:30

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
14:00

So., 19.04.2026, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
14:30