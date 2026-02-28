 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

BZL Nord LIVE: Nord Lerchenau dreht das Top-Spiel zur Halbzeit

19. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Lara Marjanovic · Heute, 13:11 Uhr · 0 Leser
Dachau empfängt Nord Lerchenau
Dachau empfängt Nord Lerchenau – Foto: Jenni Maul

Auch in der Bezirksliga Nord rollt der Ball wieder! Um 13 Uhr startet der 29. Spieltag direkt mit einem Kracher: der ASV Dachau empfängt Nord Lerchenau. Um 14 Uhr treffen Gaimersheim und Gerolfing aufeinander und Fatih Spor Ingolstadt gastiert beim TSV Ober-Unterhaunstadt zum Keller-Duell.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
2

Heute, 14:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
14:00live

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
14:00

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
Abgesagt

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:00