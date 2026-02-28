Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
BZL Nord LIVE: Nord Lerchenau dreht das Top-Spiel zur Halbzeit
Auch in der Bezirksliga Nord rollt der Ball wieder! Um 13 Uhr startet der 29. Spieltag direkt mit einem Kracher: der ASV Dachau empfängt Nord Lerchenau. Um 14 Uhr treffen Gaimersheim und Gerolfing aufeinander und Fatih Spor Ingolstadt gastiert beim TSV Ober-Unterhaunstadt zum Keller-Duell.