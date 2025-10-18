BZL Nord LIVE: Nachspielzeits-Wahnsinn in Moosinning

Ein müder Sonntagskick auf einen Samstag in Dachau. Der ASV tut sich gegen Schlusslicht Ingolstadt lange schwer, bevor Sebastian Mack kurz vor der Pause die Führung erzielt. In Halbzeit zwei verschießt Ingolstadt kurz nach dem Wiederanpfiff einen Elfmeter und muss so weiter auf die ersten Punkte der Saison warten.

ASV Dachau – FC Fatih Spor Ingolstadt 1:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Muhammed Chaouch (67. Leonardo di Pasquale), Leon Aust (55. Kilian Knöferl), Leon Schleich, Sergen Retzep (55. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Marco Demmel, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (55. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston

FC Fatih Spor Ingolstadt: Daniel Wolf, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (83. Mamadou Diallo), Atilla Demir, Robert Henemann (71. Semih Karataş), Eray Genc (71. Mert Karatas), Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Tore: 1:0 Sebastian Mack (45.)

