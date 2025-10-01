Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ticker
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Am Gegner vorbeigezogen: Mit drei Punkten im Gepäck überholte der SV Ampertal Palzing (grüne Trikots) am Wochenende den TSV Ober-Unterhaunstadt. – Foto: Jürgen Meyer
BZL Nord LIVE: Nachholspiel - Palzing will gg Rohrbach nächsten Sieg