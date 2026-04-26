 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Moosinning springt auf Rang zwei – SVW rettet Punkt

27. Spieltag im Live Ticker

von Alexander Nikel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Der FC Moosinning trifft in der Bezirksliga Nord auf Kammerberg.
Der FC Moosinning trifft in der Bezirksliga Nord auf Kammerberg. – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Fünf Spiele schließen des 27. Spieltag der Bezirksliga Nord ab. Unter anderem ist der FC Moosinning zu Gast bei Kammerberg und kann mit einem Sieg auf Rang zwei springen.

Spiele am Sonntag:

Heute, 16:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
2
0

Heute, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Heute, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
17:00live

Spiele am Samstag:

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
1
4
Abpfiff

Gestern, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
0
3

Spiel am Freitag:

Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
0
0
Abpfiff

Der SC Eintracht Freising springt - Stand Freitagabend - vorerst auf den Relegationsplatz,. Trotzdem dürfte der SCF enttäuscht sein. Schließlich ließen die Hausherren im Rennen um den Aufstieg gegen Kellerkind FC Langengeisling zwei wichtige Zähler liegen.

Die Gäste dagegen sammeln damit einen Big Point im Abstiegskampf. Tore bekamen die Zuschauer in Freising nicht zu sehen. Das einzige "Highlight" war die gelb-rote Karte gegen Lenny Gremm in der Schlussphase. Auch in Überzahl gelang dem Heimteam nicht der entscheidende Treffer.

SC Eintracht Freising – FC Langengeisling 0:0
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora (69. Bastian Lommer), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (46. Andreas Abstreiter), Jonathan Kleimann (83. Louis Goldbrunner), Fabrizio Brandes, Florian Huber (92. Marcel Hack) - Trainer: Mijo Stijepic
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer (80. Jan Kern), Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (80. Karim Howlader), Sebastian Schubert (92. David Riederle), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Lenny Gremm (77./FC Langengeisling/)