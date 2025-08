BZL Nord LIVE: Moosinning schockt Ingolstadt mit Doppelschlag

Spiele am Sonntag: Palzing gastiert in Altenerding – Gaimersheim bei München 54

Dank einem 5:0-Heimsieg über den TSV Ober-/Unterhaunstadt springt FC Gerolfing an die Tabellenspitze der Bezirksliga Nord. Nach einer einer guten halben Stunde schoss Max Seitle die Gastgeber in Führung. Ein Doppelpack von Leo Zängler sorgte nach einer knappen Stunde für die Vorentscheidung. Timo Kraus und Ahmet Emir Altay schraubten das Ergebnis noch in die Höhe.

FC Gerolfing – TSV Ober- Unterhaunstadt 5:0

FC Gerolfing: Florian Meier, Armin Bortenschlager, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Niklas Nissl, Christian Träsch (88. Oliver Stanisavovski), Lukas Achhammer (78. Mamadou Diallo), David Simm, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (79. David Wendrich), Leonardo Lucic (56. Leo Zängler) - Trainer: Christian Träsch

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, David Romanow, Dogan Tiryaki (56. Florian Diegel), David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (80. Ari Cacan), Baris Soysal (80. Nico Hirschle), Nail Dizdarevic (62. Ramazan Kurnaz), Manuel Hunner - Trainer: Servet Mengilli

Schiedsrichter: Niklas Hampel (Mammendorf) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Max Seitle (27.), 2:0 Leo Zängler (61.), 3:0 Leo Zängler (64.), 4:0 Timo Kraus (75.), 5:0 Ahmet Emir Altay (85.)