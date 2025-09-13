 2025-09-10T07:23:22.987Z

Der FC Moosinning hat den SVA Palzing zu Gast.
Der FC Moosinning hat den SVA Palzing zu Gast. – Foto: Andreas Heilmaier

BZL Nord LIVE: Moosinning geht in Führung

9. Spieltag der Bezirksliga Nord

Am 9. Spieltag in der Bezirksliga Nord hat der FC Moosinning den SVA Palzing zu Gast. Später treffen noch der FC Gerolfing auf den FC Langengeisling und der TSV Gaimersheim auf den SV Walpertskirchen.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
1
0

Heute, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
16:00

Heute, 17:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
17:00

Spiel am Freitag

Gestern, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
1
3

Achtungserfolg der SpVgg Altenerding in Garching: Gegen den Landesliga-Absteiger fuhren die Veilchen am Freitagabend einen Dreier ein und überholten den VfR in der Tabelle.

Die Elf von Pedro Flores Locke erwischte direkt einen Traumstart. Nach fünf Minuten besorgte Mario Dipalo das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste, wieder war es Dipalo, der vom Punkt auf 2:0 stellte. Wegen des Anschlusstreffers von Dennis Niebauer (72.) musste die SpVgg am Ende aber noch zittern. Erst in der 90. Minute sorgte Leart Bilalli (90.) mit dem 3:0 für die Entscheidung.

VfR Garching – SpVgg Altenerding 1:3
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (60. Leon Sternke), Dominik Eisl (78. Luca Monetti), Marcel Matkowitz, Lukas Wollny (73. Nikolaos Salassidis), Mike Niebauer, Oliver James, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Gottfried Agbavon (57. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Nihad Mujkic, Marco Baumann, Leart Bilalli (94. Johannes Dangl), Wiam Takruri (90. Nasim Khemissi), Leonardo Tunjic (84. Ajdin Nienhaus), Mario Dipalo (91. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Mario Dipalo (5.), 0:2 Mario Dipalo (61. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (72.), 1:3 Leart Bilalli (90.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
17:00

