BZL Nord LIVE: Moosinning geht in Führung

Achtungserfolg der SpVgg Altenerding in Garching: Gegen den Landesliga-Absteiger fuhren die Veilchen am Freitagabend einen Dreier ein und überholten den VfR in der Tabelle.

Die Elf von Pedro Flores Locke erwischte direkt einen Traumstart. Nach fünf Minuten besorgte Mario Dipalo das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste, wieder war es Dipalo, der vom Punkt auf 2:0 stellte. Wegen des Anschlusstreffers von Dennis Niebauer (72.) musste die SpVgg am Ende aber noch zittern. Erst in der 90. Minute sorgte Leart Bilalli (90.) mit dem 3:0 für die Entscheidung.

VfR Garching – SpVgg Altenerding 1:3

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (60. Leon Sternke), Dominik Eisl (78. Luca Monetti), Marcel Matkowitz, Lukas Wollny (73. Nikolaos Salassidis), Mike Niebauer, Oliver James, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Gottfried Agbavon (57. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Nihad Mujkic, Marco Baumann, Leart Bilalli (94. Johannes Dangl), Wiam Takruri (90. Nasim Khemissi), Leonardo Tunjic (84. Ajdin Nienhaus), Mario Dipalo (91. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 115

Tore: 0:1 Mario Dipalo (5.), 0:2 Mario Dipalo (61. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (72.), 1:3 Leart Bilalli (90.)

Spiele am Sonntag