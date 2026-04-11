 2026-04-10T07:15:08.667Z

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BZL Nord LIVE: Moosinning führt gegen Walpertskirchen

25. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Louisa Genthe · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser
SV Walpertskirchen muss sich in Moosinning beweisen
SV Walpertskirchen muss sich in Moosinning beweisen – Foto: Marc Marasescu

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Zum 25. Spieltag empfängt Moosinning den Tabellenzweiten Walpertskirchen. Am Samstagnachmittag gastiert Rohrbach bei Gerolfing. Der Spieltag im Überblick.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
1
0

Heute, 16:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
16:00

Spiele am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
17:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
15:00

Morgen, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
13:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
15:00