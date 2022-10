BZL Nord LIVE: Lerchenau überrollt Palzing - Feldmoching an der Spitze 15. Spieltag im Live-Ticker

Der SV Dornach scheitert vor dem Gipfel. Mit einem Sieg gegen Kellerkind VSST Günzlhofen hätten sich die Dornen auf den ersten Platz schießen können, aber der Aufsteiger machte dem Favoriten einen Strich durch die Rechnung. Dabei gingen die Hausherren sogar in der 30. Minute durch Robert Rakaric in Führung. Paul Fischer glich aber nur zehn Minuten später aus und die zweite Hälfte gehörte dann den Gästen. Qendrim Beqiri behielt in der 60. Minute vom Punkt aus die Nerven. Spiel gedreht. Dann wurde es ruppiger. Vladimir Rankovic kassierte eine Zeitstrafe und Malik Abasse in der Nachspielzeit noch glatt Rot.

SV Dornach – VSST Günzlhofen-Oberschweinbach 1:2

SV Dornach: Bertic, Mosig, Reiter, Leidecker (43. Rankovic), Soheili (81. Bagci), Buck (69. Anneser), Abasse, Gossner (81. Reitmayer), Zander, Rakaric (46. Amadodin), Ring - Trainer: Schmidbauer - Trainer: Ring

VSST Günzlhofen-Oberschweinbach : Theiß, Roth, Mala, Beqiri, Selimovic, Beqiri, Zach, Ferlisi (46. Maloku), Roth, Fischer, Gomez - Trainer: Beqiri

Schiedsrichter: Reitmair (München)

Tore: 1:0 Rakaric (30.), 1:1 Fischer (40.), 1:2 Beqiri (60. Foulelfmeter)

Rot: Abasse (90./SV Dornach/)