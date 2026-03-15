BZL Nord LIVE: Lerchenau führt im Spitzenspiel, Langengeisling punktet

Der FC Langengeisling will mit einem Sieg gegen die SpVgg Kammerberg den Abstand auf das rettende Ufer verkürzen. – Foto: Marc Marasescu

Die SpVgg Kammerberg empfängt den FC Langengeisling, der SV Walpertskirchen empfängt den SV Nord München-Lerchenau zum Topspiel und der VfR Garching jagt die Tabellenspitze. Alle Spiele am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Kammerberg und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Philipp Maiberger brachte die Gäste mit dem 1:0 in der 16. Minute auf die Siegerstraße, kurz vor der Pause erhöhte Kilian Stenzel auf 2:0 (42.). In der 67. Minute baute Lenny Gremm die Führung weiter aus, Kammerberg antwortete jedoch umgehend mit dem 1:3 durch einen Elfmeter von Domenik Kaiser (67.).

In der Schlussphase wurde es dann nochmal richtig spannend. Martin Reindl gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer für die Hausherren. Den Sieg ließ sich Langengeisling aber nicht mehr nehmen. Lenny Gremm netzte in der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Tag zum 4:2-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit endgültig drei wertvolle Zähler.