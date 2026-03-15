BZL Nord LIVE: Lerchenau führt im Spitzenspiel, Langengeisling punktet

Die SpVgg Kammerberg empfängt den FC Langengeisling, der SV Walpertskirchen empfängt den SV Nord München-Lerchenau zum Topspiel und der VfR Garching jagt die Tabellenspitze. Alle Spiele am 21. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.
Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Kammerberg und holt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Philipp Maiberger brachte die Gäste mit dem 1:0 in der 16. Minute auf die Siegerstraße, kurz vor der Pause erhöhte Kilian Stenzel auf 2:0 (42.). In der 67. Minute baute Lenny Gremm die Führung weiter aus, Kammerberg antwortete jedoch umgehend mit dem 1:3 durch einen Elfmeter von Domenik Kaiser (67.).
In der Schlussphase wurde es dann nochmal richtig spannend. Martin Reindl gelang in der 88. Minute der Anschlusstreffer für die Hausherren. Den Sieg ließ sich Langengeisling aber nicht mehr nehmen. Lenny Gremm netzte in der Nachspielzeit zum zweiten Mal an diesem Tag zum 4:2-Endstand und sicherte seiner Mannschaft damit endgültig drei wertvolle Zähler.
SpVgg Kammerberg – FC Langengeisling 2:4
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer (50. Tim Hoffmann), Alexander Nefzger, Christof Pihale (58. Justin Fauland), Peter Graf, Damjan Knetemann, Mario Stanić, Martin Reindl, Florian Machl, Domenik Kaiser, Luka Fantisch (73. Jonas Frevel)
FC Langengeisling: Michael Hierl, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Paul Bucher, Carlos Prados, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck (85. Karim Howlader), Sebastian Schubert (80. Benedikt Kreischer), Lenny Gremm
Tore: 0:1 Philipp Maiberger (16.), 0:2 Kilian Stenzel (42.), 1:3 Domenik Kaiser (67.), 0:3 Lenny Gremm (67.), 2:3 Martin Reindl (88.), 2:4 Lenny Gremm (90.+3)
Der TSV Rohrbach konnte sein Gastspiel beim FC Moosinning mit 2:0 für sich entscheiden. Erduart Rushiti steuerte die beiden Treffer für die Gäste bei (18. und 36.). Zwei Minuten nach dem 2:0 flog Rohrbachs Daniel Rückert mit glatt Rot vom Platz, Moosinning konnte die lange Überzahl aber nicht in Tore ummünzen. In der Tabelle zieht Rohrbach an Moosinning vorbei und positioniert sich auf den fünften Platz, Moosinning ist nun Siebter.
FC Moosinning – TSV Rohrbach 0:2
FC Moosinning: Aaron Siegl (46. Daniel Auerweck), Liam Fitzpatrick (90. Elias Faust), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (74. Maximilian Schmid), Mohamed Abdane (67. Christian Häusler), Tobias Killer, Maximilian Siebald, Lucas Hones (58. Mateus Hones) - Trainer: Christoph Ball
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir, Philipp Federl, Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Julian Herzer (90. Michael Sperrer), Erduart Rushiti (71. Jonas Prawda), Nico Elfinger (46. Thomas Hammerschmid) - Spielertrainer: Philipp Federl
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (18. Foulelfmeter), 0:2 Erduart Rushiti (36.)
Rot: Daniel Rückert (38./TSV Rohrbach/)