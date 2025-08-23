BZL Nord LIVE: Langengeisling und Dachau gewinnen beide zuhause

Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Bezirksliga Nord empfing der SC Eintracht Freising den Aufsteiger München 54. Am Samstag steht das absolute Topspiel zwischen Primus SV Walpertskirchen und dem Zweiten SV Nord Lerchenau an.

In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Rubenbauer in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.

SC Eintracht Freising – TSV München 1954 2:2

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer (93. Iosif Racean), Maximilian Rudzki, Johannes Grubmüller (70. Christian Schmuckermeier), Louis Goldbrunner (69. Sebastian Thalhammer), Fabrizio Brandes (82. Marzuk Shaban), Joshua Steindorf (86. Bastian Lomp) - Trainer: Alexander Schmidbauer

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Omar Seni Worogo (67. Halil Bursa), Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (48. Bleron Pirku), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah

Tore: 0:1 Giuliano Rubenbauer (23.), 1:1 Joshua Steindorf (28.), 2:1 Christian Schmuckermeier (84.), 2:2 Manuel Exner (90.+4)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 17:00 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt FC Gerolfing Gerolfing 17:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching TSV Gaimersheim Gaimersheim 15:00 PUSH