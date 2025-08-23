 2025-08-21T14:07:42.707Z

Langengeisling lieferte sich mit Kammerberg ein packendes Duell.
Langengeisling lieferte sich mit Kammerberg ein packendes Duell. – Foto: Thomas Martner

BZL Nord LIVE: Langengeisling und Dachau gewinnen beide zuhause

6. Spieltag in der Bezirksliga Nord

Zum Auftakt des 6. Spieltags in der Bezirksliga Nord empfing der SC Eintracht Freising den Aufsteiger München 54. Am Samstag steht das absolute Topspiel zwischen Primus SV Walpertskirchen und dem Zweiten SV Nord Lerchenau an.

Spiele am Samstag:

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
2
1
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
0
0

Spiel am Freitag:

Gestern, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
2
2
Abpfiff

In Freising war beinahe schon Jubeln angesagt, dann traf Manuel Exner zum zweiten Mal und versaute der Eintracht die Party. Die Gäste aus München gingen durch Rubenbauer in Führung. Freising drehte das Spiel, musste aber den späten Ausgleich des Aufsteigers hinnehmen und "verliert" zwei Punkte.

SC Eintracht Freising – TSV München 1954 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Felix Fischer (93. Iosif Racean), Maximilian Rudzki, Johannes Grubmüller (70. Christian Schmuckermeier), Louis Goldbrunner (69. Sebastian Thalhammer), Fabrizio Brandes (82. Marzuk Shaban), Joshua Steindorf (86. Bastian Lomp) - Trainer: Alexander Schmidbauer
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Manuel Exner, Omar Seni Worogo (67. Halil Bursa), Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (48. Bleron Pirku), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Johan Colin Feilscher - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah
Tore: 0:1 Giuliano Rubenbauer (23.), 1:1 Joshua Steindorf (28.), 2:1 Christian Schmuckermeier (84.), 2:2 Manuel Exner (90.+4)

Spiele am Sonntag:

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
17:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:00

