BZL Nord LIVE: Langengeisling mit Big Points - Altenerding gleicht aus

Der Ligaprimus SV Nord Lerchenau konnte die Partie beim TSV 54 DJK München für sich entscheiden. – Foto: Johannes Traub

In der Bezirksliga Nord standen am Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Im Kampf um den Nichtabstieg konnte sich Kammerberg deutlich gegen Palzing durchsetzen, Dachau gewann beim Vorletzten aus Ober-/Unterhaunstadt. Der Spitzenreiter aus Lerchenau siegte bei München 1954, Langengeisling konnte in Garching jubeln. Der Spieltag in der Übersicht.

Die SpVgg Kammerberg besiegte den SVA Palzing deutlich mit 6:1. Florian Machl, Dario Stanic und Robert Villand sorgten in der ersten Hälfte für eine deutlich 3:0-Pausenführung (24., 30. und 45.+6). In der 27. Minute flog Palzings Marcel Radlmaier mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel machten Lukas Fladung, Thomas Eichenseer und Peter Graf das halbe Dutzend perfekt (58., 77. und 87.). Den Gästen gelang zwei Minuten nach dem sechsten Tor der Ehrentreffer durch Fabian Radlmaier. Kammerberg klettert mit den drei Punkten auf Platz zehn, Palzing steckt weiter im Keller auf Rang 14 fest.

Der ASV Dachau konnte die Begegnung beim Vorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt für sich entscheiden. Cihan Öztürk brachte in der 17. Minute den Führungstreffer herbei, im zweiten Durchgang entschied Leonardo di Pasquale die Partie zugunsten der Gäste (75.). Dachau ist weiter Siebter, Ober- Unterhaunstadt bleibt auf dem 15. Platz.

Der Tabellenführer SV Nord München-Lerchenau konnte sich nach Abpfiff über drei Punkte beim TSV München 1954 freuen. Karl-Heinz Lappe brachte die Gäste nach einer guten halben Stunde in Front, Mustafa Yemin glich für die Hausherren in der 68. Minute aus. In der 81. Minute brachte Jonas Feldhaus den SV erneut auf die Siegerstraße, mit seinem zweiten Treffer machte Lappe vier Minuten später alles klar. Der Vorsprung von Lerchenau vergrößert sich aufgrund der Niederlage von Walpertskirchen auf sechs Punkte, der TSV München 1954 steckt mit 26 Punkten im Tabellenkeller fest.

TSV München 1954 – SV Nord München-Lerchenau 1:3

TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (76. Korab Rusiti), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Benedikt Wellnhofer, Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber (46. Omar Seni Worogo), Ahmet Ünal, Florian Morina (85. Robert Pechkovski) - Spielertrainer: Adam Puta

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (86. Achraf Ben Letaifa), Nikolaos Mangasaros, Jungne Chonker (90. Mats Gebelein), Edin Smajlovic, Arbnor Segashi (89. Sebastian Bittner), Thomas Winterer, Dominik Besel (68. Jonas Feldhaus), Vukasin Pajic (68. Martin Angermeir), Andreas Weiß, Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

Tore: 0:1 Karl-Heinz Lappe (33.), 1:1 Mustafa Yemin (68.), 1:2 Jonas Feldhaus (81.), 1:3 Karl-Heinz Lappe (85.)

In der Partie zwischen dem TSV Gaimersheim und dem SC Eintracht Freising fiel kein Treffer. Damit bleibt Gaimersheim Sechster mit 40 Punkten, Freising hat zwei Zähler mehr und ist Dritter. TSV Gaimersheim – SC Eintracht Freising 0:0

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Daniel Sierck (57. Denis Janjic), Qendrim Hoti (84. Niklas Wolsdorff), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (84. Samuel Ulrich), Marcus Keilwerth, Jan Jahnsmüller (69. Marlon Hochwart), Domenic Raimann - Trainer: Manfred Kroll

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer (81. Marcel Hack), Osaro Aiteniora, Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (71. Andreas Abstreiter), Jonathan Kleimann (65. Louis Goldbrunner), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic

Tore: keine Tore

Der FC Langengeisling konnte sich nach einem furiosen Beginn beim VfR Garching über drei Punkte freuen. Nach bereits fünf gespielten Minuten führten die Gäste mit 2:0, Maximilian Maier und Sebastian Schubert waren die frühen Torschützen. In der Folge schwächten sich die Gastgeber mit dem Platzverweis von Oliver Stefanovic selbst (21.), konnten kurz darauf aber in Unterzahl durch Mike Niebauer verkürzen. Eine weitere rote Karte im zweiten Abschnitt für Luiz Landler (49.) minimierte die Comeback-Chancen der Garchinger weiter, erneut Maier und Philipp Maiberger machten den Auswärtssieg perfekt (51. und 90.). Langengeislings Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun nur noch zwei Zähler. Garching ist weiter Vierter, verpasst aber den Anschluss an die Spitzengruppe. VfR Garching – FC Langengeisling 1:4

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum, Dominik Eisl (46. Luiz Landler), Mike Niebauer, Leon Sternke (70. Luca Monetti), Maik Vogel (63. Marcel Matkowitz), Dennis Niebauer, Leon Fellner (55. Filippos Koliantzas), Thomas Niggl (55. Gottfried Agbavon) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer (70. Karim Howlader), Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Kilian Kaiser (77. Paul Bucher), Valentin Bachmeier (77. Severin Stenzel), Maximilian Birnbeck (70. Fabian Kohlmann), Sebastian Schubert (82. David Riederle), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier

Tore: 0:1 Maximilian Maier (2. Foulelfmeter), 0:2 Sebastian Schubert (5.), 1:2 Mike Niebauer (27.), 1:3 Maximilian Maier (51. Foulelfmeter), 1:4 Philipp Maiberger (90.)

Gelb-Rot: Oliver Stefanovic (21./VfR Garching/)

Rot: Luiz Landler (49./VfR Garching/)

Spiele am Samstag