BZL Nord LIVE: Langengeisling mit Big Points - Altenerding gleicht aus

In der Bezirksliga Nord standen am Sonntag sechs Partien auf dem Programm. Im Kampf um den Nichtabstieg konnte sich Kammerberg deutlich gegen Palzing durchsetzen, Dachau gewann beim Vorletzten aus Ober-/Unterhaunstadt. Der Spitzenreiter aus Lerchenau siegte bei München 1954, Langengeisling konnte in Garching jubeln. Der Spieltag in der Übersicht.
Die SpVgg Kammerberg besiegte den SVA Palzing deutlich mit 6:1. Florian Machl, Dario Stanic und Robert Villand sorgten in der ersten Hälfte für eine deutlich 3:0-Pausenführung (24., 30. und 45.+6). In der 27. Minute flog Palzings Marcel Radlmaier mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Seitenwechsel machten Lukas Fladung, Thomas Eichenseer und Peter Graf das halbe Dutzend perfekt (58., 77. und 87.). Den Gästen gelang zwei Minuten nach dem sechsten Tor der Ehrentreffer durch Fabian Radlmaier. Kammerberg klettert mit den drei Punkten auf Platz zehn, Palzing steckt weiter im Keller auf Rang 14 fest.
SpVgg Kammerberg – SV Ampertal Palzing 6:1
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Thomas Eichenseer, Christof Pihale (80. Tim Hoffmann), Beren Mete, Robert Villand, Mario Stanić (57. Peter Graf), Martin Reindl, Lukas Fladung (75. Luka Fantisch), Florian Machl (80. Justin Fauland), Domenik Kaiser, Dario Stanić (66. Jonas Frevel) - spielender Co-Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (46. Tobias Wirth), Antonius Fischer-Stabauer (64. Fabio Klersy), Philipp Götz (73. Andrej Valdivia), Marcel Radlmaier, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (72. Samuel Thaler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic (46. Liam Russo) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Florian Semrau (München) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Florian Machl (24.), 2:0 Dario Stanić (30.), 3:0 Robert Villand (45.+6), 4:0 Lukas Fladung (58.), 5:0 Thomas Eichenseer (77.), 6:0 Peter Graf (87.), 6:1 Fabian Radlmaier (89.)
Rot: Marcel Radlmaier (27./SV Ampertal Palzing /)
Der ASV Dachau konnte die Begegnung beim Vorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt für sich entscheiden. Cihan Öztürk brachte in der 17. Minute den Führungstreffer herbei, im zweiten Durchgang entschied Leonardo di Pasquale die Partie zugunsten der Gäste (75.). Dachau ist weiter Siebter, Ober- Unterhaunstadt bleibt auf dem 15. Platz.
TSV Ober- Unterhaunstadt – ASV Dachau 0:2
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan (86. David Romanow), David Polster, Fabio Udella, Tarik Ahmetovic (61. Amadeus Taubert), Oliver Günther, Baha Asici, Nail Dizdarevic (82. Cem Hezer), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (69. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (67. Matthias Cebulla), Noah Bezjak (55. Sergen Retzep), Maximilian Bergner, Leon Schleich (55. Leon Aust), Niklas Kiermeier, Marco Demmel, Andreas Jerkovic (55. Thomas Rieger), Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk, Jonas Grundmann (55. Luca Demmel) - Trainer: Matthias Koston
Tore: 0:1 Cihan Öztürk (17.), 0:2 Leonardo di Pasquale (75.)
Der Tabellenführer SV Nord München-Lerchenau konnte sich nach Abpfiff über drei Punkte beim TSV München 1954 freuen. Karl-Heinz Lappe brachte die Gäste nach einer guten halben Stunde in Front, Mustafa Yemin glich für die Hausherren in der 68. Minute aus. In der 81. Minute brachte Jonas Feldhaus den SV erneut auf die Siegerstraße, mit seinem zweiten Treffer machte Lappe vier Minuten später alles klar. Der Vorsprung von Lerchenau vergrößert sich aufgrund der Niederlage von Walpertskirchen auf sechs Punkte, der TSV München 1954 steckt mit 26 Punkten im Tabellenkeller fest.
TSV München 1954 – SV Nord München-Lerchenau 1:3
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (76. Korab Rusiti), Manuel Exner, Mustafa Yemin, Benedikt Wellnhofer, Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer, Marcel Scheingraber (46. Omar Seni Worogo), Ahmet Ünal, Florian Morina (85. Robert Pechkovski) - Spielertrainer: Adam Puta
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler (86. Achraf Ben Letaifa), Nikolaos Mangasaros, Jungne Chonker (90. Mats Gebelein), Edin Smajlovic, Arbnor Segashi (89. Sebastian Bittner), Thomas Winterer, Dominik Besel (68. Jonas Feldhaus), Vukasin Pajic (68. Martin Angermeir), Andreas Weiß, Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
Tore: 0:1 Karl-Heinz Lappe (33.), 1:1 Mustafa Yemin (68.), 1:2 Jonas Feldhaus (81.), 1:3 Karl-Heinz Lappe (85.)
In der Partie zwischen dem TSV Gaimersheim und dem SC Eintracht Freising fiel kein Treffer. Damit bleibt Gaimersheim Sechster mit 40 Punkten, Freising hat zwei Zähler mehr und ist Dritter.
TSV Gaimersheim – SC Eintracht Freising 0:0
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Daniel Sierck (57. Denis Janjic), Qendrim Hoti (84. Niklas Wolsdorff), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Luca Mancini (84. Samuel Ulrich), Marcus Keilwerth, Jan Jahnsmüller (69. Marlon Hochwart), Domenic Raimann - Trainer: Manfred Kroll
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Johannes Kleidorfer (81. Marcel Hack), Osaro Aiteniora, Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp (71. Andreas Abstreiter), Jonathan Kleimann (65. Louis Goldbrunner), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
Tore: keine Tore
Der FC Langengeisling konnte sich nach einem furiosen Beginn beim VfR Garching über drei Punkte freuen. Nach bereits fünf gespielten Minuten führten die Gäste mit 2:0, Maximilian Maier und Sebastian Schubert waren die frühen Torschützen. In der Folge schwächten sich die Gastgeber mit dem Platzverweis von Oliver Stefanovic selbst (21.), konnten kurz darauf aber in Unterzahl durch Mike Niebauer verkürzen. Eine weitere rote Karte im zweiten Abschnitt für Luiz Landler (49.) minimierte die Comeback-Chancen der Garchinger weiter, erneut Maier und Philipp Maiberger machten den Auswärtssieg perfekt (51. und 90.). Langengeislings Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun nur noch zwei Zähler. Garching ist weiter Vierter, verpasst aber den Anschluss an die Spitzengruppe.
VfR Garching – FC Langengeisling 1:4
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis, Nino Kardum, Dominik Eisl (46. Luiz Landler), Mike Niebauer, Leon Sternke (70. Luca Monetti), Maik Vogel (63. Marcel Matkowitz), Dennis Niebauer, Leon Fellner (55. Filippos Koliantzas), Thomas Niggl (55. Gottfried Agbavon) - Spielertrainer: Nikolaos Salassidis
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer (70. Karim Howlader), Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Kilian Kaiser (77. Paul Bucher), Valentin Bachmeier (77. Severin Stenzel), Maximilian Birnbeck (70. Fabian Kohlmann), Sebastian Schubert (82. David Riederle), Lenny Gremm - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Tore: 0:1 Maximilian Maier (2. Foulelfmeter), 0:2 Sebastian Schubert (5.), 1:2 Mike Niebauer (27.), 1:3 Maximilian Maier (51. Foulelfmeter), 1:4 Philipp Maiberger (90.)
Gelb-Rot: Oliver Stefanovic (21./VfR Garching/)
Rot: Luiz Landler (49./VfR Garching/)
Walpertskirchen hatte es an diesem Nachmittag nicht leicht bei Gastgeber Moosinning. In der 17. Minute war Häusler vom FC bereits zur Stelle und läutete die Führung für seine Mannschaft ein. In der zweiten Spielhälfte glänzte Faust, dem sein erster Treffer in der 76. Minute gelang. Sein Doppelpack schnürte Faust dann nur zwei Minuten später.
Walpertskirchen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz, während Moosinning Platz sieben belegt.
FC Moosinning – SV Walpertskirchen 3:0
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (74. Elias Faust), Marco Esposito (71. Maximilian Lechner), Tobias Killer, Maximilian Siebald (89. Maximilian Schmid), Christian Häusler (85. Lucas Hones) - Trainer: Christoph Ball
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Noah Baumann, Florian Baumann, Florian Rauch (71. Adrian Alexy), Marius Orthuber (85. Raphael Hösl), Maximilian Spreitzer (46. Tobias Rauch), Felix Zehetmaier (85. Stefan Pfanzelt), Luca Fellermeier (87. Julian Jaros), Christian Käser, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Tobias Spindler (Rosenheim) - Zuschauer: 333
Tore: 1:0 Christian Häusler (17.), 2:0 Elias Faust (76.), 3:0 Elias Faust (79.)
In Gerolfing konnten die beiden Mannschaften diesen Spieltag mit einem Punkt beenden. Zu Gast war der TSV Rohrbach. Der Gastgeber konnte bereits nach zwei Spielminuten dank Rushiti die Führung einleiten. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte war Rohrbach dann direkt zur Stelle. In der 49. Minute gelang Haunschild der Ausgleich.
Gerolfing befindet sich nach diesem Spiel auf Platz neun, während Rohrbach Platz fünf einnimmt.
FC Gerolfing – TSV Rohrbach 1:1
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Bastian Heigl (20. Donat Bashota), Felix Winkelmeyr, Dissan Mutyaba, Philipp Haunschild, Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis - Spielertrainer: Christian Träsch
TSV Rohrbach: Marco Zieglmeier, Andreas Maier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Maximilian Biertümpfel - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Erduart Rushiti (2.), 1:1 Philipp Haunschild (49.)