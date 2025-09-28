BZL Nord LIVE: Langengeisling führt bei Fatih - Gaimersheim siegt

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Nord fünf Spiele an: Am frühen Nachmittag empfängt der Spitzenreiter Walpertskirchen, zeitgleich muss Dachau bei München 54 ran. Im Anschluss steigen zwischen Ober-/Unterhaunstadt und Palzing sowie Fatih Ingolstadt die beiden Kellerduelle des Tages. Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie Gaimersheim gegen Moosinning. Der Spieltag in der Übersicht.
SpVgg Kammerberg – SV Walpertskirchen 0:2
SpVgg Kammerberg: Nicolas Eicher, Thomas Eichenseer, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Marko Bilkić (86. Christof Pihale), Robert Villand, Mario Stanić (58. Jan Lipovsek), Martin Reindl (58. Lukas Fladung), Domenik Kaiser (86. Daniel Seybold), Dario Stanić (71. Florian Machl), Peter Graf - Trainer: Thomas Eichenseer - Trainer: Victor Medeleanu
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Benedikt Schuler (79. Noah Baumann), Tobias Rauch, Raphael Hösl, Florian Baumann (86. Stefan Pfanzelt), Marius Orthuber (62. Felix Zehetmaier), Maximilian Spreitzer (71. Paul Jäger), Nils Wölken, Michael Gartner (62. Luca Fellermeier), Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier - Trainer: Nils Wölken
Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Nils Wölken (26.), 0:2 Maximilian Spreitzer (60.)
TSV München 1954 – ASV Dachau 2:4
TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Manuel Exner (67. Mustafa Yemin), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Bleron Pirku, Marcel Scheingraber (74. Halil Bursa), Ahmet Ünal - Trainer: Adam Puta
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Leon Schleich (81. Muhammed Chaouch), Niklas Kiermeier, Harun Mohamed (54. Sebastian Mack), Leonardo di Pasquale (88. Sebastian Just), Onur Cetin (74. Matthias Cebulla) - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Dominik von Maffei (Miesbach) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Maximilian Bergner (22.), 1:1 Berkan Altug (26.), 2:1 Berkan Altug (41.), 2:2 Sebastian Mack (61.), 2:3 Leonardo di Pasquale (81.), 2:4 Sebastian Mack (86.)
TSV Ober- Unterhaunstadt – SV Ampertal Palzing 1:2
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan, Amadeus Taubert, Florian Diegel (61. Dogan Tiryaki), David Polster, Fabio Udella, Angelo Boharu (65. Nail Dizdarevic), Baris Soysal, Ramazan Kurnaz, Alem Husejnovic (84. Cem Hezer) - Trainer: Servet Mengilli
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Antonius Fischer-Stabauer (65. Simon Emmersberger), Marcel Radlmaier (40. Ioannis Argiriadis), Liam Russo (57. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (74. Samuel Thaler), Dominic Schermbach (82. Laurentino Contu) - Trainer: Enes Mehmedovic
Tore: 1:0 Ramazan Kurnaz (40.), 1:1 Dominic Schermbach (45.), 1:2 Andre Bauer (58.)
Gelb-Rot: David Polster (92./TSV Ober- Unterhaunstadt/)
Gelb-Rot: Baris Soysal (95./TSV Ober- Unterhaunstadt/)
Rot: Baran Cakir (95./TSV Ober- Unterhaunstadt/)
TSV Gaimersheim – FC Moosinning 2:1
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth (46. Zoltan Vati), Hakan Düzgün (65. David Meier), Philipp Stipic (74. Tim Kriegl), Nico von Swiontek Brzezinski, Domenic Raimann (65. Eron Dervisi) - Trainer: Manfred Kroll
FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (63. Maximilian Schmid), Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, Christian Häusler (74. Jean Monty Mendama) - Trainer: Christoph Ball
Tore: 0:1 Stefan Haas (60.), 1:1 Nico von Swiontek Brzezinski (66.), 2:1 David Meier (90.)
Für den SV Nord München Lerchenau setzte es in Gerolfing einen herben Dämpfer. Die Hausherren feierten eine klaren 6:2-Sieg über den SV Nord. Gerolfing drehte bereits in der ersten Hälfte auf. Donat Bashota erzielte den Führungstreffer (23.). Gerolfing legte durch Max Seitle (29.) und Ahmet Emir Altay (30.) nach.
Noch vor der Pause schnürte Altay den Doppelpack (42.). Für einen Lerchenauer-Hoffnungsschimmer sorgte Karl-Heinz Lappe, der auf 1:4 stellte (45.). In der zweiten Halbzeit machte sich Altay dann zum Spieler des Spiels. Der Gerolfinger machte seinen dritten und vierten Treffer des Abends und sorgte für ein klares 6:1 (68., 75.). Für den Schlusspunkt sorgte Martin Angermeier mit dem Tor zum 2:6 (85.) aus Sicht der Gäste.
FC Gerolfing – SV Nord München-Lerchenau 6:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm (69. Armin Bortenschlager), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (62. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (76. Levin Egredzija), Max Seitle (60. David Simm), Donat Bashota (80. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Florian Besel (30. Edin Smajlovic), Nikolaos Mangasaros, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (46. Alexander Rösler), Fabio Zöller (73. Amanuel Wodere), Dominik Besel, Mats Hoffmann (67. Martin Angermeir), Andreas Weiß (67. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Donat Bashota (23.), 2:0 Max Seitle (29.), 3:0 Ahmet Emir Altay (30.), 4:0 Ahmet Emir Altay (42.), 4:1 Karl-Heinz Lappe (45.), 5:1 Ahmet Emir Altay (68.), 6:1 Ahmet Emir Altay (75.), 6:2 Martin Angermeir (85.)
Ausgerechnet im Derby gegen die SpVgg Altenerding setzte es für Freising die zweite Niederlage in Folge. Altenerding setzte sich am Ende mit 2:0 (1:0) durch. Die Führung der SpVgg fiel durch den Treffer von Christoph Luberstetter (12.).
Lange blieb es bei diesem Ergebnis, bis Altenerding den Deckel drauf machte. Wiam Takruri erhöhte auf 2:0 für die Gäste (77.). Die SpVgg Altenerding kann damit den Derbysieg feiern, Freising muss aufpassen in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.
SC Eintracht Freising – SpVgg Altenerding 0:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Iosif Racean, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (84. Florian Huber), Louis Goldbrunner (84. Mika List), Christian Schmuckermeier (74. Iosif Racean), Fabrizio Brandes - Trainer: Heiko Baumgärtner
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (88. Nihad Mujkic), Leart Bilalli (44. Jannik Obermaier) (83. Johannes Dangl), Wiam Takruri (87. Ajdin Nienhaus), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (90. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Christoph Luberstetter (12.), 0:2 Wiam Takruri (77.)
Der VfR Garching konnte sich in der Bezirksliga Nord mit 2:0 (0:0) im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach durchsetzen. Nach 45 Minuten stand auf beiden Seiten die Null, in der zweiten Halbzeit holte sich Garching den Sieg. Erst war es Oliver Stefanovic der den Führungstreffer erzielte (53.), rund zwanzig Minuten später erhöhte Mike Niebauer auf 2:0 (73.). Garching feiert damit den dritten Sieg in Folge.
VfR Garching – TSV Rohrbach 2:0
VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic (54. Dennis Niebauer), Vitus Eicke, Staas Mitko, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Mike Niebauer (83. Luca Monetti), Oliver James (88. Maik Vogel), Leon Sternke (76. Gottfried Agbavon), Philipp Strube, Paulo Sostaric (56. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir (70. Julian Herzer), Jonas Prawda, Philipp Federl (83. Michael Sperrer), Thomas Vollnhals, Niklas Schabenberger (83. Nico Elfinger), Kai Suzuki (46. Erduart Rushiti) - Trainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Oliver Stefanovic (53.), 2:0 Mike Niebauer (73.)