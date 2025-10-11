BZL Nord LIVE: Knappes Derby - Gaimersheim führt

Der SC Eintracht Freising setzte sich souverän gegen den TSV Rohrbach durch und macht in der Tabelle einen Schritt nach oben. Der FC Langengeisling verlor das Derby gegen die SpVgg Altenerding, Gerolfing besiegte den SVA Palzing und Kammerberg muss in Gaimersheim ran. Alle Spiele am 13. Spieltag der Bezirksliga Oberbayern Nord in der Übersicht.
Knapper Sieg für den FC Gerolfing. Die Gäste behielten in einem wilden Spiel mit vielen gelben Karten, einer gelb-roten Karte und zwei Elfmetern die Oberhand. In der 8. Minute ging der Gastgeber durch einen von Fabian Radlmaier verwandelten Elfmeter in Führung. Weitere acht Minuten später gab es aber den nächsten Pfiff, diesmal auf der anderen Seite. Ampertal Palzing glich durch einen Elfmeter von Ahmet Emir Altay aus (16.).
Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Schock für die Gäste. Mirnes Gubeta, schon gelb verwarnt, sah die nächste gelbe Karte und musste runter. Zu zehnt musste Palzing in der 74. Minute den Siegtreffer durch Lukas Achhammer hinnehmen, der dem FC Gerolfing schließlich die drei Punkte einbrachte.
FC Gerolfing – SV Ampertal Palzing 2:1
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (90. Oliver Stanisavovski), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (68. Levin Egredzija), Niklas Nissl (84. Astrit Topalaj), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (63. David Simm), Donat Bashota (57. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (92. Fabio Klersy), Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Ioannis Argiriadis (44. Antonius Fischer-Stabauer), Marcel Radlmaier, Liam Russo (64. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (66. Laurentino Contu), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach (77. Andrej Valdivia) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (8. Foulelfmeter), 1:1 Ahmet Emir Altay (16. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Achhammer (74.)
Gelb-Rot: Mirnes Gurbeta (52./SV Ampertal Palzing /)
300 Zuschauer fanden sich am Samstagnachmittag in Altenerding zum Derby zwischen der SpVgg Altenerding und dem FC Langengeisling ein. Lange gab es keine Tore zu sehen und es schien auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen, doch dann traf Wiam Takruri zum 1:0 für die Gastgeber. Das reichte am Ende, um die drei Punkte zu Hause zu behalten. Altenerding springt auf Platz 5 der Tabelle, während Langengeisling auf dem 13. Platz rangiert.
SpVgg Altenerding – FC Langengeisling 1:0
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Pedro Flores (86. Nihad Mujkic), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri, Leonardo Tunjic, Mario Dipalo - Trainer: Pedro Flores Locke
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (81. Elias Mehringer), Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (69. Fabian Kohlmann), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge (86. Maximilian Birnbeck), Sebastian Schubert - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
Schiedsrichter: Florian Hellmaier - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Wiam Takruri (81.)
Der SC Eintracht Freising schkägt den TSV Rohrbach und kann sich in der Tabelle wieder nach oben orientieren. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Felix Fischer in der 56. Minute das 1:0 für die Hausherren. In der 73. Minute erhöhte Johannes Grubmüller auf 2:0, bevor Fabio Brandes mit dem 3:0 in der Schlussphase endgültig für die Entscheidung sorgte (84.).
Freising feiert damit einen souveränen Sieg in einer richtungsweisenden Begegnung und schiebt sich vorerst auf Rang sechs der Bezirksliga Nord. Der TSV Rohrbach verpasst es hingegen, sich deutlicher von den Abstiegsrängen abzusetzen.
SC Eintracht Freising – TSV Rohrbach 3:0
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Marcel Hack, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter (91. Osaro Aiteniora), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (69. Mika List), Johannes Grubmüller (89. Luca Stubenvoll), Louis Goldbrunner, Christian Schmuckermeier (40. Florian Huber), Fabrizio Brandes (88. Jonathan Kleimann)
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl (62. Kai Suzuki), Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (76. Nico Elfinger), Simon Böhringer (67. Gabriel Niedermeir), Philipp Federl, Thomas Schwarzmeier, Niklas Schabenberger, Julian Herzer (72. Michael Sperrer), Erduart Rushiti
Tore: 1:0 Felix Fischer (56.), 2:0 Johannes Grubmüller (73.), 3:0 Fabrizio Brandes (84.)