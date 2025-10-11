BZL Nord LIVE: Knappes Derby - Gaimersheim führt

Knapper Sieg für den FC Gerolfing. Die Gäste behielten in einem wilden Spiel mit vielen gelben Karten, einer gelb-roten Karte und zwei Elfmetern die Oberhand. In der 8. Minute ging der Gastgeber durch einen von Fabian Radlmaier verwandelten Elfmeter in Führung. Weitere acht Minuten später gab es aber den nächsten Pfiff, diesmal auf der anderen Seite. Ampertal Palzing glich durch einen Elfmeter von Ahmet Emir Altay aus (16.).

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der Schock für die Gäste. Mirnes Gubeta, schon gelb verwarnt, sah die nächste gelbe Karte und musste runter. Zu zehnt musste Palzing in der 74. Minute den Siegtreffer durch Lukas Achhammer hinnehmen, der dem FC Gerolfing schließlich die drei Punkte einbrachte.

FC Gerolfing – SV Ampertal Palzing 2:1

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Armin Bortenschlager (90. Oliver Stanisavovski), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (68. Levin Egredzija), Niklas Nissl (84. Astrit Topalaj), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay, Max Seitle (63. David Simm), Donat Bashota (57. Mamadou Diallo) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (92. Fabio Klersy), Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta, Ioannis Argiriadis (44. Antonius Fischer-Stabauer), Marcel Radlmaier, Liam Russo (64. Andre Bauer), Michael Tafelmaier (66. Laurentino Contu), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach (77. Andrej Valdivia) - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Fabian Radlmaier (8. Foulelfmeter), 1:1 Ahmet Emir Altay (16. Foulelfmeter), 2:1 Lukas Achhammer (74.)

Gelb-Rot: Mirnes Gurbeta (52./SV Ampertal Palzing /)