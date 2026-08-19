 2026-08-17T04:56:09.060Z

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BZL Nord LIVE: Karlsfeld sticht früh – FCA im Rückstand

5. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Michel Guddat · Heute, 20:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jenni Maul

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Englische Woche in der Bezirksliga Nord! Am 5. Spieltag trifft SE Freising auf Ampertal Palzing, Dornach muss in Rohrbach antreten. Der FC Aschheim will in Garching die ersten Punkte sammeln. Die Live-Ticker im Überblick.

Heute, 18:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
2
0
Abpfiff

420 Zuschauer sahen am 5. Spieltag der Bezirksliga, wie der SC Eintracht Freising den SV Ampertal Palzing mit 2:0 bezwang. Lange blieb die Partie ausgeglichen und umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Florian Hölzl nach schöner Vorarbeit in der 59. Minute die Heimelf in Führung brachte. Palzing versuchte, den Rückstand zu egalisieren, kam jedoch nicht mehr wirklich vor das Freisinger Gehäuse. Kurz vor dem Abpfiff setzte Osaro Aiteniora in der 88. Minute mit dem 2:0 den Schlusspunkt. Mit großer Mithilfe des Palzinger Keepers, dem die recht harmlose Flanke durch die Finger flutschten.

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (32. Florian Wagner), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Andreas Abstreiter (80. Bastian Lomp), Florian Hölzl, Jakob Schmid (82. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Co-Trainer: Christoph Glas
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Laurentino Contu, Antonius Fischer-Stabauer, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Michael Tafelmaier (55. Ferdinand Merckens) (79. Ferdinand Rank), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (62. Leon Steinkühler), Andre Bauer, Ivan Rakonic (75. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 420
Tore: 1:0 Florian Hölzl (59.), 2:0 Osaro Aiteniora (88.)

Heute, 18:15 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
1
1
Abpfiff

Drama und Spannung bis zu letzten Sekunde! Der TSV Rohrbach gewann einen Punkt gegen Landesliga-Absteiger SV Dornach. Nachdem Felix Partenfelder die "Dornen" in der 43. Minute in Führung gebracht hatte, traf Jonah Schabenberger in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich für die Mannen von Spilertrainer Philipp Federl.

TSV Rohrbach – SV Dornach 1:1
TSV Rohrbach: Jürgen Maier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Enes-Fuat Mete (51. Christoph Seiler) (75. Daniel Kremer), Michael Sterr, Jonas Prawda (91. Jonah Schabenberger), Philipp Federl, Yannik Werle, Julian Herzer, Erduart Rushiti, Nico Elfinger (91. Moritz Schapfl) - Spielertrainer: Philipp Federl
SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha, Simon Reitmayer, Albert Hofberger (85. Vanja Vranjes), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Fabian Aicher (79. Luca Geiling), Felix Partenfelder, Lorenz Scholz (73. Christian Häusler) - Trainer: Robert Rakaric
Schiedsrichter: Felix Spindler - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Felix Partenfelder (43.), 1:1 Jonah Schabenberger (90.+6)

Heute, 18:30 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
1
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
3
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
1
0

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
1
0

Morgen, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30