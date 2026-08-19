BZL Nord LIVE: Karlsfeld sticht früh – FCA im Rückstand

420 Zuschauer sahen am 5. Spieltag der Bezirksliga, wie der SC Eintracht Freising den SV Ampertal Palzing mit 2:0 bezwang. Lange blieb die Partie ausgeglichen und umkämpft, mit Chancen auf beiden Seiten, ehe Florian Hölzl nach schöner Vorarbeit in der 59. Minute die Heimelf in Führung brachte. Palzing versuchte, den Rückstand zu egalisieren, kam jedoch nicht mehr wirklich vor das Freisinger Gehäuse. Kurz vor dem Abpfiff setzte Osaro Aiteniora in der 88. Minute mit dem 2:0 den Schlusspunkt. Mit großer Mithilfe des Palzinger Keepers, dem die recht harmlose Flanke durch die Finger flutschten.

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Iosif Racean (32. Florian Wagner), Maximilian Schaar, Felix Fischer, Andreas Abstreiter (80. Bastian Lomp), Florian Hölzl, Jakob Schmid (82. Jonathan Kleimann), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Co-Trainer: Christoph Glas SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Maximilian Berndl, Laurentino Contu, Antonius Fischer-Stabauer, Philipp Götz, Marcel Radlmaier, Michael Tafelmaier (55. Ferdinand Merckens) (79. Ferdinand Rank), Edin Smajlovic, Luca Stubenvoll (62. Leon Steinkühler), Andre Bauer, Ivan Rakonic (75. Samuel Thaler) - Trainer: Enes Mehmedovic Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 420 Tore: 1:0 Florian Hölzl (59.), 2:0 Osaro Aiteniora (88.)

Drama und Spannung bis zu letzten Sekunde! Der TSV Rohrbach gewann einen Punkt gegen Landesliga-Absteiger SV Dornach. Nachdem Felix Partenfelder die "Dornen" in der 43. Minute in Führung gebracht hatte, traf Jonah Schabenberger in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten Ausgleich für die Mannen von Spilertrainer Philipp Federl.

TSV Rohrbach – SV Dornach 1:1

TSV Rohrbach: Jürgen Maier, Andreas Maier, Thomas Hammerschmid, Enes-Fuat Mete (51. Christoph Seiler) (75. Daniel Kremer), Michael Sterr, Jonas Prawda (91. Jonah Schabenberger), Philipp Federl, Yannik Werle, Julian Herzer, Erduart Rushiti, Nico Elfinger (91. Moritz Schapfl) - Spielertrainer: Philipp Federl

SV Dornach: Dominik Bertic, René Reiter, Manuel Wagatha, Simon Reitmayer, Albert Hofberger (85. Vanja Vranjes), Maurice Albers, Domenico De Marco, Myroslav Mitin, Fabian Aicher (79. Luca Geiling), Felix Partenfelder, Lorenz Scholz (73. Christian Häusler) - Trainer: Robert Rakaric

Schiedsrichter: Felix Spindler - Zuschauer: 102

Tore: 0:1 Felix Partenfelder (43.), 1:1 Jonah Schabenberger (90.+6)