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BZL Nord LIVE: Karlsfeld gleicht vs Dornach aus - Phönix in Kammerberg
2. Spieltag der Bezirksliga Nord
von Paul Ruser · Heute, 18:40 Uhr · 0 Leser
Empfängt den TSV Eintracht Karlsfeld: Der SV Dornach. – Foto: Markus Nebl
Am Freitagabend startet der 2. Spieltag in der Bezirksliga Nord. Dornach und Karlsfeld konnten ihren Saisonauftakt beide gewinnen, ab 18:30 Uhr duellieren sich beide Mannschaften. Kammerberg empfängt den Aufsteiger Phönix München, beide Teams verloren jeweils ihr erstes Spiel. Zudem gastiert Allershausen in Gerolfing, auch hier warten beide Vereine noch auf den ersten Saisondreier. Der Spieltag in der Übersicht.