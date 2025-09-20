BZL Nord LIVE: Kann der FC Gerolfing weiter oben mitmischen?

Nach den spannenden Freitags-Duellen der Bezirksliga Nord wollen die Teams am Samstag-Nachmittag nachlegen.Im Duell zwischen Dachau und Ober- und Unterhaunstadt kommt es zum Aufeinandertreffen zweier kriselnder Mannschaften. Währenddessen könnte Gerolfing mit einem Sieg in Rohrbach weiter an der Spitze kratzen. Mit Langengeisling und Garching treffen zwei Klubs auf Augenhöhe aufeinander. Wir berichten im Live-Ticker.

Der SV Nord München-Lerchenau hat gegen den TSV München 1954 einen spektakulären 4:2-Heimsieg gefeiert und dabei eine packende Partie vor 270 Zuschauern geboten. Karl-Heinz Lappe brachte die Gastgeber bereits in der 18. Minute in Führung und legte kurz nach der Pause in der 46. Minute seinen zweiten Treffer nach.

Dazwischen hatte Dominik Besel in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auf 2:0 erhöht. Der TSV 1954 kämpfte sich durch Johan Colin Feilscher zurück ins Spiel, der in der 61. Minute auf 1:3 verkürzte. Korab Rusiti, der für Omar Seni Worogo gekommen war (76.), brachte die Gäste in der 80. Minute sogar auf 2:3 heran.

In der Schlussphase sorgte Achraf Ben Letaifa mit seinem Treffer in der 88. Minute für die endgültige Entscheidung zum 4:2. Die Partie endete mit einem Platzverweis für Samet Bastürk vom TSV 1954, der in der 92. Minute Gelb-Rot sah.

SV Nord München-Lerchenau – TSV München 1954 4:2

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (90. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Fabio Zöller (67. Martin Angermeir), Dominik Besel (90. Korbinian Hafner), Mats Hoffmann (80. Achraf Ben Letaifa), Andreas Weiß (65. Thomas Winterer), Karl-Heinz Lappe

TSV München 1954: Markus Blohmann, Samet Bastürk, Collin Appiah, Omar Seni Worogo (76. Korab Rusiti), Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Bleron Pirku, Ahmet Ünal (76. Marcel Scheingraber), Florian Morina (57. Manuel Exner), Johan Colin Feilscher

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (18.), 2:0 Dominik Besel (45.+1), 3:0 Karl-Heinz Lappe (46.), 3:1 Johan Colin Feilscher (61.), 3:2 Korab Rusiti (80.), 4:2 Achraf Ben Letaifa (88.)

Gelb-Rot: Samet Bastürk (92./TSV München 1954/)