BZL Nord LIVE: Kammerberg will davonziehen - Dachau in Lauerstellung

Für den SV Nord München Lerchenau setzte es in Gerolfing einen herben Dämpfer. Die Hausherren feierten eine klaren 6:2-Sieg über den SV Nord. Gerolfing drehte bereits in der ersten Hälfte auf. Donat Bashota erzielte den Führungstreffer (23.). Gerolfing legte durch Max Seitle (29.) und Ahmet Emir Altay (30.) nach.

Noch vor der Pause schnürte Altay den Doppelpack (42.). Für einen Lerchenauer-Hoffnungsschimmer sorgte Karl-Heinz Lappe, der auf 1:4 stellte (45.). In der zweiten Halbzeit machte sich Altay dann zum Spieler des Spiels. Der Gerolfinger machte seinen dritten und vierten Treffer des Abends und sorgte für ein klares 6:1 (68., 75.). Für den Schlusspunkt sorgte Martin Angermeier mit dem Tor zum 2:6 (85.) aus Sicht der Gäste.

FC Gerolfing – SV Nord München-Lerchenau 6:2

FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm (69. Armin Bortenschlager), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (62. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (76. Levin Egredzija), Max Seitle (60. David Simm), Donat Bashota (80. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Florian Besel (30. Edin Smajlovic), Nikolaos Mangasaros, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (46. Alexander Rösler), Fabio Zöller (73. Amanuel Wodere), Dominik Besel, Mats Hoffmann (67. Martin Angermeir), Andreas Weiß (67. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel

Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Donat Bashota (23.), 2:0 Max Seitle (29.), 3:0 Ahmet Emir Altay (30.), 4:0 Ahmet Emir Altay (42.), 4:1 Karl-Heinz Lappe (45.), 5:1 Ahmet Emir Altay (68.), 6:1 Ahmet Emir Altay (75.), 6:2 Martin Angermeir (85.)