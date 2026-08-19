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BZL Nord LIVE: Kammerberg völlig von der Rolle – Freising knipst
Englische Woche in der Bezirksliga Nord! Am 5. Spieltag trifft SE Freising auf Ampertal Palzing, Dornach muss in Rohrbach antreten. Der FC Aschheim will in Garching die ersten Punkte sammeln. Die Live-Ticker im Überblick.