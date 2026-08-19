 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

BZL Nord LIVE: Kammerberg völlig von der Rolle – Freising knipst

5. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Michel Guddat · Heute, 18:58 Uhr · 0 Leser
Freising empfängt Palzing.
Freising empfängt Palzing. – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
Karlsfeld
SV Dornach
Garching
Phönix MUC

Englische Woche in der Bezirksliga Nord! Am 5. Spieltag trifft SE Freising auf Ampertal Palzing, Dornach muss in Rohrbach antreten. Der FC Aschheim will in Garching die ersten Punkte sammeln. Die Live-Ticker im Überblick.

Heute, 18:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
1
0

Heute, 18:15 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
0
1

Heute, 18:30 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
0
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Denkendorf
SV DenkendorfDenkendorf
SV Waldperlach
SV WaldperlachWaldperlach
0
0

Heute, 18:30 Uhr
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
3
0

Heute, 19:00 Uhr
FC Türk S. Garching
FC Türk S. GarchingGarching
FC Aschheim
FC AschheimFC Aschheim
1
0

Heute, 20:00 Uhr
TSV Eintracht Karlsfeld
TSV Eintracht KarlsfeldKarlsfeld
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
19:30