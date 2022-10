BZL Nord LIVE: Kammerberg nimmt Nord Lerchenau auseinander - FCS führt 13. Spieltag im Live-Ticker

Am Sonntag stehen noch vier Partien des 13. Spieltags auf der Agenda. In Ingolstadt und Schwabing erwartet die Fans Abstiegskampf. Kammerberg kann dem SV Nord Lerchenau die Tabellenführung verderben. Der Live-Ticker-Überblick.

Der SV Dornach hat das Topspiel des 13. Spieltages in der Bezirksliga Nord sehr deutlich gegen den FSV Pfaffenhofen/Ilm verloren. Die Gäste gingen bereits nach drei Minuten durch Dominik Binder in Führung. 20 Minuten später egalisierte Markus Buck für die Hausherren. Der Ausgleich hielt jedoch nur fünf Minuten. Philipp Schuler brachte den FSV erneut in Führung. Jose Maximilano Andrade Ceballos erhöhte noch vor der Pause per Elfmeter auf 3:1. Spätestens als der Offensivspieler seinen zweiten Treffer nach rund einer Stunde erzielte, war die Partie entschieden. Dominik Binder setzte ebenfalls mit seinem zweiten Tor in der 77. Spielminute den Schlusspunkt. Josef Zander (84.) und Suheyp Trabelsi (90.) bekamen auf Seiten der Hausherren in der Schlussphase noch eine Zeitstrafe sowie Letztgenannter auch noch die rote Karte (90.). Die Gäste aus Pfaffenhofen übernehmen damit die Tabellenführung.

SV Dornach – FSV Pfaffenhofen/Ilm 1:5

SV Dornach: Dominik Bertic, Manuel Wagatha, Johannes Wanzinger (68. Nedim Bagci), Maximilian Leidecker (86. Albert Hofberger), Touré Achraf Mamam (66. Wolfgang Wutzer), Suheyp Trabelsi, Markus Buck, Malik Abasse, Noah Soheili, Josef Zander, Manuel Ring (77. Simon Reitmayer) - Trainer: Alexander Schmidbauer - Trainer: Manuel Ring

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Maximilian Bleisteiner, Manuel Riebold, Julian Hippacher, Maximilian Voelke, Paolo Cipolla (81. Tobias Oesterle), Dominik Binder, Sebastian Waas (63. Nico Ziegler), Philipp Schuler (60. Maurice Untersänger), Simon Heigl (67. Stefan Wagner), Paul Starzer (78. Zakaria Semache), Jose Maximiliano Andrade Ceballos - Trainer: Gerhard Lösch

Schiedsrichter: - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Dominik Binder (3.), 1:1 Markus Buck (23.), 1:2 Philipp Schuler (28.), 1:3 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (37. Foulelfmeter), 1:4 Jose Maximiliano Andrade Ceballos (59.), 1:5 Dominik Binder (77.)

Rot: Suheyp Trabelsi (90./SV Dornach/)