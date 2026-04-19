 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ticker

BZL Nord LIVE: Gerolfing mit dem Ausgleich - Rohrbach dominiert

26. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser
Gerolfing gastiert beim SV Nord München Lerchenau
Gerolfing gastiert beim SV Nord München Lerchenau

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Nord vier Spiele an. Altenerding empfängt Freising, Garching ist in Rohrbach gefordert, Walpertskirchen erwartet Kammerberg und Gerolfing ist beim Spitzenreiter zu Gast.

Spiele am Sonntag

Heute, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SC Eintracht Freising
0
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Walpertskirchen
SpVgg Kammerberg
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
VfR Garching
5
2
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
FC Gerolfing
3
3
Abpfiff

Spiele am Samstag

Gestern, 13:00 Uhr
FC Moosinning
TSV Gaimersheim
2
1
Abpfiff

Moosinning weitete seine Mini-Erfolgsserie gegen Gaimersheim aus. Nach einer halben Stunde brachte Christian Häusler die Gastgeber in Führung (30.). Mit einem Zwischenstand von 1:0 ging es in die Pause. Abdelaziz Abdane erhöhte im zweiten Durchgang auf 2:0 (71.). Etwas später verkürzte Luca Mancini auf 2:1 (80.). Anschließend kassierten die Gäste gelb-rot. Zoltan Vati musste den Platz verlassen (81.). Doch auch Moosinning musste zwei Platzverweise in den letzten Minuten hinnehmen: Tobias Killer (84.) und Stefan Haas (92.) sahen ebenfalls gelb-rot. Die Gastgeber springen nichtsdestotrotz auf den zweiten Tabellenplatz.

FC Moosinning – TSV Gaimersheim 2:1
FC Moosinning: Daniel Auerweck, Tobias Hartmann, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Abdelaziz Abdane, Mohamed Abdane (70. Lucas Hones), Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Lechner (77. Maximilian Reisinger), Christian Häusler (90. Luca Stampfl) - Trainer: Christoph Ball
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Nicolae Nechita, Luca Mancini, Marcus Keilwerth (70. Benjamin Anikin), Philipp Stipic, Jan Jahnsmüller (31. Niklas Wolsdorff), Denis Janjic, Domenic Raimann (70. Tim Kriegl) - Trainer: Manfred Kroll
Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Christian Häusler (30.), 2:0 Abdelaziz Abdane (71.), 2:1 Luca Mancini (80.)
Gelb-Rot: Zoltan Vati (81./TSV Gaimersheim/)
Gelb-Rot: Tobias Killer (84./FC Moosinning/)
Gelb-Rot: Stefan Haas (90./FC Moosinning/)





Gestern, 13:00 Uhr
ASV Dachau
TSV München 1954
4
2
Abpfiff

Auch der ASV Dachau klettert in der Tabelle auf den vierten Platz. Am Samstag empfing der ASV München 54. Maximilian Bergner brachte die Gastgeber früh in Führung (11.). Cihan Öztürk machte das 2:0 (18.) und erhöhte im zweiten Durchgang sogar auf 3:0 (54.). Ahmet Ünal verkürzte auf 3:1 (65.). Etwas später traf Tobias Erl zum 4:1 (68.) Die Münchner trafen kurz vor Schluss erneut: Korab Rusiti netzte zum 4:2-Entstand (83.).

ASV Dachau – TSV München 1954 4:2
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl (73. Sebastian Just), Luca Demmel, Leon Aust, Maximilian Bergner (73. Matthias Cebulla), Sergen Retzep (66. Niklas Kiermeier), Marco Demmel, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (31. Jonas Grundmann), Cihan Öztürk (60. Harun Mohamed) - Trainer: Matthias Koston
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah (73. Dani Sako), Manuel Exner (46. Dennis Appiah), Mustafa Yemin, Omar Seni Worogo (64. Admir Rramanaj), Benedikt Wellnhofer, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer (58. Korab Rusiti), Bleron Pirku (46. Florian Morina), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal - Spielertrainer: Adam Puta
Schiedsrichter: Vincenzo Tropeano (München)
Tore: 1:0 Maximilian Bergner (11.), 2:0 Cihan Öztürk (18.), 3:0 Cihan Öztürk (54.), 3:1 Ahmet Ünal (65.), 4:1 Tobias Erl (68.), 4:2 Korab Rusiti (83.)

Gestern, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC Fatih Spor Ingolstadt
3
1

Im Kellerduell konnte sich der FC Langengeisling durchsetzen. Held der Partie war Maximilian Birnbeck. Dieser bescherte den Gastgebern drei Treffer und somit den sicheren Heimsieg. Nach 19 Minuten fiel das 1:0 und binnen von Sekunden traf Birnbeck erneut und erhöhte auf 2:0 (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang ihm dann der Hattrick. Im zweiten Durchgang verkürzte Murat Sucuoglu auf 3:1 (58.). Damit springt Langengeisling mit 36 Punkten ans rettende Ufer.

FC Langengeisling – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1
FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Fabian Kohlmann, Valentin Bachmeier (63. Paul Bucher), Maximilian Birnbeck, Sebastian Schubert (68. Karim Howlader) - Spielertrainer: Maximilian Hintermaier
FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane (75. Emre Kuvvet), Atilla Demir, Robert Henemann, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir
Tore: 1:0 Maximilian Birnbeck (19.), 2:0 Maximilian Birnbeck (21.), 3:0 Maximilian Birnbeck (45.), 3:1 Murat Emre Sucuoglu (58.)

Spiel am Freitag

Fr., 17.04.2026, 19:30 Uhr
SV Ampertal Palzing
TSV Ober- Unterhaunstadt
3
1
Abpfiff

Der SV Ampertal Palzing entscheidet das Kellerduell gegen den TSV Ober-/Unterhaunstadt mit 3:1 für sich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Fabian Radlmaier die Hausherren in Führung (38.).

Per Elfmeter erhöhte Dominic Schermbach auf 2:0 (45.) und brachte Palzing auf die Siegerstraße. Philipp Götz machte in der zweiten Halbzeit alles klar (53.). Die Gäste kamen nur noch zum Treffer zum 1:3 durch Tarik Ahmetovic (61.).

SV Ampertal Palzing – TSV Ober- Unterhaunstadt 3:1
SV Ampertal Palzing : Christian Berghammer, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth (78. Fabio Klersy), Maximilian Berndl, Laurentino Contu (46. Ivan Rakonic), Antonius Fischer-Stabauer (78. Ioannis Argiriadis), Philipp Götz (56. Alexander Schneider), Marzuk Shaban, Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Liam Russo), Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Amadeus Taubert (80. Ari Cacan), David Romanow, Dogan Tiryaki, David Polster, Oliver Günther, Baha Asici (60. Cem Hezer), Nail Dizdarevic (67. Angelo Boharu), Alem Husejnovic, Nikola Kamenjasevic (54. Tarik Ahmetovic) - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Fabian Radlmaier (38.), 2:0 Dominic Schermbach (45. Foulelfmeter), 3:0 Philipp Götz (53.), 3:1 Tarik Ahmetovic (61.)