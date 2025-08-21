BZL Nord LIVE: Geht noch was im Derby?

Am Donnerstagabend kommt es zum Derby zwischen der SpVgg Altenerding und dem FC Moosinning. Gestern hat der TSV Ober- Unterhaunstadt das Kellerduell gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt klar für sich entschieden, der TSV Gaimersheim feierte den ersten Saisonsieg. Alle Spiele des vierten Spieltags der Bezirksliga Nord in der Übersicht.
Der SV Walpertskirchen schlägt den FC Langengeisling und bleibt in der laufenden Saison weiterhin ohne Punktverlust. Nach einer torlosen ersten Halbzeit war es Florian Baumann, der in der 58. Minute den ersten und einzigen Treffer der Partie erzielte und den Spitzenreiter damit zum Sieg schoss. Walpertskirchen steht damit nach fünf Spieltagen unangefochten an der Spitze der Bezirksliga Nord, Langengeisling verweilt mit vier Zählern weiter auf den Relegationsrängen.
Douglas Wilson, Co-Trainer des FC Langengeisling: "Im vollgepackten Stadion mussten wir uns im Derby knapp mit 0:1 gegen den SVW geschlagen geben. In der ersten Halbzeit haben wir uns gute Chancen herausgespielt, waren im letzten Drittel aber zu unkonzentriert und haben die Möglichkeiten nicht genutzt. Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild: mehr Ballbesitz und gute Ballzirkulation, aber keine Effektivität vor dem Tor. Am Ende hat ein einziger Fehler in unserer Abwehrkette gereicht, welcher vom Gegner eiskalt bestraft wurde. Schade, weil wir insgesamt viel investiert haben. Das Gute an der englischen Woche ist, dass wir schon am Samstag die nächste Chance haben, es zu Hause besser zu machen."
Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen: "Ich kann in weiten Teilen den Ausführungen von Douglas zustimmen. Es war eine mega Atmosphäre und ein super Platz. Es spielten zwei Mannschaften, die sich nichts geschenkt haben, aber immer sportlich und fair geblieben sind. Langengeisling hatte, vor allem in der ersten Halbzeit, mehr Spielanteile als wir. Eine Unachtsamkeit in der zweiten Halbzeit haben wir eiskalt bestraft. Riesen Lob an meine Jungs: Wir mussten nämlich sechs Ausfälle verkraften. – darunter die beiden Kapitäne und unser Spielertrainer. Auch unsere Defensive hat es super gemacht – eins mit Stern. Aber auch sonst hat jeder einzelne bis zum Umfallen gekämpft. Ich bin stolz auf meine Spieler! Meinem Freund Muck und Langengeisling wünsche ich alles Gute für die nächsten Spiele "
FC Langengeisling – SV Walpertskirchen 0:1
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert (74. Lucas Seeholzer)
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber, Daniel Schuler (83. Michael Gartner) (84. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (80. Stefan Pfanzelt) (81. Stefan Pfanzelt), Felix Zehetmaier (90. Markus Lanzinger), Luca Fellermeier, Christian Käser
Tore: 0:1 Florian Baumann (58.)
Der TSV Gaimersheim gewinnt souverän gegen den FC Gerolfing und feiert den ersten Saisonsieg. Held des Tages war dabei Nico von Swiontek Brzezinski, der alle Treffer der Gäste erzielte. Das 1:0 für Gaimersheim fiel in der 28. Minute, nur wenige Minuten später legte der Angreifer das 2:0 nach. Kurz vor Schluss schnürte von Brzezinski seinen Dreierpack (83.) und stellte den 3:0-Endstand her.
Für Gaimersheim ist es der erste Sieg der laufenden Saison. Gerolfing verpasst es durch die Pleite, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.
Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Wir haben heute zu wenig Zweikämpfe gewonnen und sind weniger gelaufen als der Gegner. Vorne fehlt uns zurzeit die Durchschlagskraft. Wir kreieren nicht genug Torchancen – wenn wir eine haben, kommt zu wenig raus. Daran werden wir arbeiten, um wieder Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Heute hat es leider nicht gereicht. "
Daniel Hofmann, Co-Trainer des TSV Gaimersheim: "Die drei Punkte im Derby schmecken natürlich sehr gut! Wir haben heute die Fehler von Gerolfing eiskalt ausgenutzt! Ein großes Lob an unsere drei Jungs aus der A-Jugend. Ich hoffe, wir können den Schwung mitnehmen und am Sonntag in Garching mit einem vollen Bus und unseren tollen Fans nachlegen. Gefühlt war es heute wie ein Heimspiel!"
FC Gerolfing – TSV Gaimersheim 0:3
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric, Matthias Hamm, Armin Bortenschlager, Bastian Heigl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (69. Levin Egredzija), Ahmet Emir Altay, Max Seitle (62. David Simm), Leonardo Lucic (84. Niklas Nissl)
TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Dennis Hüttinger (87. Ubeyd Demirkol), Nicolae Nechita, Luca Mancini, Hakan Düzgün (84. Samuel Ulrich), Thomas Schreiner, Michael Graßl, Elias Burgfeld, Luis Friedrich (55. Marcus Keilwerth), Nico von Swiontek Brzezinski (84. Nicklas Krippner)
Tore: 0:1 Nico von Swiontek Brzezinski (28.), 0:2 Nico von Swiontek Brzezinski (34.), 0:3 Nico von Swiontek Brzezinski (83.)
Der TSV Ober- Unterhaunstadt entscheidet das Kellerduell gegen den FC Fatih Spor Ingolstadt klar für sich. Die Gäste erwischten zu Beginn direkt den besseren Start und gingen in der vierten Minute durch Tarik Ahmetovic in Führung. Die Gastgeber glichen in Person von Atilla Demir zunächst zwar aus, waren in der Folge aber chancenlos.
Marcel Hunnter brachte Ober- Unterhaunstadt kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wieder in Front, Ramazan Kurnaz (68.) und Alem Husejnovic (80.) sorgten im Anschluss für den 4:1-Endstand. Die Gäste verlassen damit vorübergehend die Abstiegsplätze, Ingolstadt bleibt ohne einen einzigen Zähler Tabellenschlusslicht.
FC Fatih Spor Ingolstadt – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:4
FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Aaron Toski (73. Robert Henemann), Faniel Brhane (46. Faruk Rencber), Ugur Genc, Atilla Demir, Semih Karataş (68. Semih Kaleli), Eray Genc, Bright Aikhionbare (66. Mert Karatas)
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir (88. David Romanow), Fabian Cordes, Florian Diegel (84. Ari Cacan), David Polster (63. Dogan Tiryaki), Fabio Udella, Angelo Boharu (46. Ramazan Kurnaz), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic (63. Alem Husejnovic), Oliver Günther, Manuel Hunner
Tore: 0:1 Tarik Ahmetovic (4.), 1:1 Atilla Demir (21.), 1:2 Manuel Hunner (55.), 1:3 Ramazan Kurnaz (68.), 1:4 Alem Husejnovic (80.)
Keine Tore im Topspiel zwischen dem SV Nord München-Lerchenau und dem ASV Dachau. Nach 90 Minuten stand auf beiden Seiten die Null. Die Mannschaften bleiben durch das Remis punktgleich. Für beide war es die erste Punkteteilung der Saison.
Peter Zeussel, Trainer des SV Nord München-Lerchenau: "Heute sind wir auf einen Gegner getroffen, der taktisch und spielerisch sehr gut eingestellt war. Beide Teams haben sich nichts geschenkt. Der ASV Dachau hatte etwas mehr Ballbesitz, wir hatten dafür etwas mehr Chancen. Das 0:0 geht völlig in Ordnung. Ich wünsche dem ASV Dachau noch viel Glück in der Saison."
SV Nord München-Lerchenau – ASV Dachau 0:0
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (71. Amanuel Wodere), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Dominik Besel, Mats Hoffmann (83. Patrick Neser), Andreas Weiß, Martin Angermeir (63. Gabriel Prehl) - Trainer: Peter Zeussel
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (80. Sergen Retzep), Matthias Cebulla (46. Leon Sauermann), Maximilian Bergner (56. David Dworsky), Thomas Rieger, Leon Schleich, Niklas Kiermeier (83. Harun Mohamed), Kilian Knöferl (83. Sebastian Just), Leonardo di Pasquale - Trainer: Matthias Koston
Schiedsrichter: Florian Bauer (Malchin) - Zuschauer: 125
Tore: keine Tore