BZL Nord LIVE: Garchinger Doppelschlag - Rohrbach gewinnt wildes Spiel

Moosinning kann auf Platz vier springen. – Foto: Jürgen Meyer

Der Endspurt des 6. Spieltags der Bezirksliga Nord steht an. Der VfR Garching duelliert sich im Kellerduell mit dem TSV Gaimersheim. Der FC Moosinning kann oben dran bleiben und spielt gegen den TSV Rohrbach.

Der ASV Dachau und der SV Ampertal Palzing trennen sich vor 100 Zuschauern 2:0. In der ersten Halbzeit konnte keine Mannschaft zum Torerfolg kommen. In der 54. Minute war es dann aber soweit: Leonardo di Pasquale besorgte die 1:0-Führung für die Heimmannschaft. Lange sah es nach einem trostlosen Sieg aus, bis Harun Mohamed in der Nachspielzeit den Sack zumachte.

ASV Dachau – SV Ampertal Palzing 2:0

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Stefan Aust, Luca Demmel (65. Sebastian Just), Leon Aust, Thomas Rieger, Sergen Retzep (75. David Dworsky), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (46. Harun Mohamed), Sebastian Mack (88. Justin Oko), Leonardo di Pasquale (89. Leon Sauermann) - Trainer: Matthias Koston

SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Fabio Klersy, Alexander Schneider, Liam Russo (58. Tim Bausch), Michael Tafelmaier (85. Samuel Thaler), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (62. Leon Steinkühler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic

Schiedsrichter: Katrin Filser (Landshut) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Leonardo di Pasquale (54.), 2:0 Harun Mohamed (90.+2)

Die Gastgeber konnten schnell in Führung gehen – Sebastian Schubert war in der sechsten Spielminute zur Stelle. Erst in der zweiten Hälfte gelang es der SpVgg aus Kammerberg den Ausgleich zu machen. Florian Machl traf in der 49. Minute. Das Unentschieden hielt bis zur 77. Spielminute, bis Maxmilian Maier die Führung für die Langengeislinger herstellte – das war der Siegtreffer der Partie. FC Langengeisling – SpVgg Kammerberg 2:1

FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier (90. Benedikt Kreischer), Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Fabian Kohlmann (72. Maximilian Birnbeck), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Peter Graf, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic (46. Marko Bilkic), Martin Reindl, Lukas Fladung (47. Florian Machl), Domenik Kaiser, Dario Stanić (81. Luka Fantisch) - Trainer: Victor Medeleanu

Schiedsrichter: Maximilian Stubbe (Erpfting) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Sebastian Schubert (6.), 1:1 Florian Machl (49.), 2:1 Maximilian Maier (77.) Gestern, 15:30 Uhr SV Nord München-Lerchenau N. Lerchenau SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen 4 1 Abpfiff Beim Spitzenduell zwischen Lerchenau und Walpertskirchen war den 120 Zuschauern einiges geboten. Nach 38 Minuten trafen die Gäste durch Luca Fellermeier zuerst, doch die Heimmannschaft schlug nach fünf Minuten umgehend zurück und erzielte damit kurz vor der Pause den Ausgleich. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gastgeber dann um einen Zahn. Smajlovic legte in der 61. Minute ein zweites Tor nach und vollendete 15 Minuten später seinen Dreierpack. Am Ende kam noch Wodere zu seinem Tor und erzielte damit den 4:1-Endstand. SV Nord München-Lerchenau – SV Walpertskirchen 4:1

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Florian Besel (73. Mats Gebelein), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Edin Smajlovic (87. Gabriel Prehl), Thomas Winterer, Dominik Besel (83. Fabio Zöller), Mats Hoffmann (46. Karl-Heinz Lappe), Andreas Weiß, Martin Angermeir (71. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Stefan Pfanzelt (64. Michael Gartner) (70. Michael Gartner), Noah Baumann, Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer (64. Raphael Hösl) (70. Raphael Hösl), Nils Wölken, Luca Fellermeier, Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier - Trainer: Nils Wölken

Schiedsrichter: Ronny Schmidt (Ebersberg) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Luca Fellermeier (38.), 1:1 Edin Smajlovic (43.), 2:1 Edin Smajlovic (61.), 3:1 Edin Smajlovic (76.), 4:1 Amanuel Wodere (86.) Spiel am Freitag: