 2026-03-13T07:45:35.464Z

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BZL Nord LIVE: Garching baut Führung bei Ingolstadt aus

22. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
Der ASV Dachau empfägt an diesem Nachmittag Walpertskirchen
Der ASV Dachau empfägt an diesem Nachmittag Walpertskirchen – Foto: Johannes Traub

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

In der Bezirksliga Nord steht der 22. Spieltag an. Am Samstag empfängt der ASV Dachau Walpertskirchen. Der TSV Ober- Unterhaunstadt muss sich beim FC Langengeisling beweisen und der FC Faith Spor Ingolstadt hat den VfR Garching zu Gast. Alle Siele in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 13:00 Uhr
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
5
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
0
3

Spiel am Freitag

Gestern, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
2
2
Abpfiff

Wilde Partie in Freising. Nach 90 Minuten endete das Duell mit dem FC Gerolfing 2:2-Unentschieden. Anastasios Porfyriadis schockte die Hausherren und brachte Gerolfing früh in Führung (14.).

Die Antwort der Hausherren stimmte. Erst erzielte Florian Huber den Ausgleichstreffer (17.), rund zehn Minuten später brachte Fabrizio Brandes Freising sogar in Führung (27.). Gerolfing steckte in der Folge nicht auf und kam Ahmet Emir Altay zum 2:2-Ausgleichstreffer (45.), der gleichzeitig der Schlusspunkt der Partie war.

SC Eintracht Freising – FC Gerolfing 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora (66. Andreas Abstreiter), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Bastian Lomp, Luca Stubenvoll (84. Johannes Kleidorfer), Jonathan Kleimann (73. Christian Schmuckermeier), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Flaur Bashota, Armin Bortenschlager (71. Astrit Topalaj), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (87. Levin Egredzija), Philipp Haunschild (66. Max Seitle), Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus (63. David Simm), Ahmet Emir Altay, Anastasios Porfyriadis (81. Leo Zängler) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Anastasios Porfyriadis (14.), 1:1 Florian Huber (17.), 2:1 Fabrizio Brandes (27.), 2:2 Ahmet Emir Altay (45.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 13:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
13:30live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

Morgen, 14:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
14:30