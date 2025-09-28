BZL Nord LIVE: Gaimersheim vs Moosinning - Walpertskirchen nun Erster

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Nord fünf Spiele an: Am frühen Nachmittag empfängt der Spitzenreiter Walpertskirchen, zeitgleich muss Dachau bei München 54 ran. Im Anschluss steigen zwischen Ober-/Unterhaunstadt und Palzing sowie Fatih Ingolstadt die beiden Kellerduelle des Tages. Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie Gaimersheim gegen Moosinning. Der Spieltag in der Übersicht.
Für den SV Nord München Lerchenau setzte es in Gerolfing einen herben Dämpfer. Die Hausherren feierten eine klaren 6:2-Sieg über den SV Nord. Gerolfing drehte bereits in der ersten Hälfte auf. Donat Bashota erzielte den Führungstreffer (23.). Gerolfing legte durch Max Seitle (29.) und Ahmet Emir Altay (30.) nach.
Noch vor der Pause schnürte Altay den Doppelpack (42.). Für einen Lerchenauer-Hoffnungsschimmer sorgte Karl-Heinz Lappe, der auf 1:4 stellte (45.). In der zweiten Halbzeit machte sich Altay dann zum Spieler des Spiels. Der Gerolfinger machte seinen dritten und vierten Treffer des Abends und sorgte für ein klares 6:1 (68., 75.). Für den Schlusspunkt sorgte Martin Angermeier mit dem Tor zum 2:6 (85.) aus Sicht der Gäste.
FC Gerolfing – SV Nord München-Lerchenau 6:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm (69. Armin Bortenschlager), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (62. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (76. Levin Egredzija), Max Seitle (60. David Simm), Donat Bashota (80. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Florian Besel (30. Edin Smajlovic), Nikolaos Mangasaros, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (46. Alexander Rösler), Fabio Zöller (73. Amanuel Wodere), Dominik Besel, Mats Hoffmann (67. Martin Angermeir), Andreas Weiß (67. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Donat Bashota (23.), 2:0 Max Seitle (29.), 3:0 Ahmet Emir Altay (30.), 4:0 Ahmet Emir Altay (42.), 4:1 Karl-Heinz Lappe (45.), 5:1 Ahmet Emir Altay (68.), 6:1 Ahmet Emir Altay (75.), 6:2 Martin Angermeir (85.)
Ausgerechnet im Derby gegen die SpVgg Altenerding setzte es für Freising die zweite Niederlage in Folge. Altenerding setzte sich am Ende mit 2:0 (1:0) durch. Die Führung der SpVgg fiel durch den Treffer von Christoph Luberstetter (12.).
Lange blieb es bei diesem Ergebnis, bis Altenerding den Deckel drauf machte. Wiam Takruri erhöhte auf 2:0 für die Gäste (77.). Die SpVgg Altenerding kann damit den Derbysieg feiern, Freising muss aufpassen in der Tabelle nicht weiter abzurutschen.
SC Eintracht Freising – SpVgg Altenerding 0:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Rafael Wiesinger, Andreas Abstreiter, Iosif Racean, Felix Fischer, Johannes Grubmüller (84. Florian Huber), Louis Goldbrunner (84. Mika List), Christian Schmuckermeier (74. Iosif Racean), Fabrizio Brandes - Trainer: Heiko Baumgärtner
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (88. Nihad Mujkic), Leart Bilalli (44. Jannik Obermaier) (83. Johannes Dangl), Wiam Takruri (87. Ajdin Nienhaus), Leonardo Tunjic, Mario Dipalo (90. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Markus Steingruber - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Christoph Luberstetter (12.), 0:2 Wiam Takruri (77.)
Der VfR Garching konnte sich in der Bezirksliga Nord mit 2:0 (0:0) im Heimspiel gegen den TSV Rohrbach durchsetzen. Nach 45 Minuten stand auf beiden Seiten die Null, in der zweiten Halbzeit holte sich Garching den Sieg. Erst war es Oliver Stefanovic der den Führungstreffer erzielte (53.), rund zwanzig Minuten später erhöhte Mike Niebauer auf 2:0 (73.). Garching feiert damit den dritten Sieg in Folge.
VfR Garching – TSV Rohrbach 2:0
VfR Garching: Fabian Schmid, Oliver Stefanovic (54. Dennis Niebauer), Vitus Eicke, Staas Mitko, Dominik Eisl, Marcel Matkowitz, Mike Niebauer (83. Luca Monetti), Oliver James (88. Maik Vogel), Leon Sternke (76. Gottfried Agbavon), Philipp Strube, Paulo Sostaric (56. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert, Gabriel Niedermeir (70. Julian Herzer), Jonas Prawda, Philipp Federl (83. Michael Sperrer), Thomas Vollnhals, Niklas Schabenberger (83. Nico Elfinger), Kai Suzuki (46. Erduart Rushiti) - Trainer: Philipp Federl
Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Oliver Stefanovic (53.), 2:0 Mike Niebauer (73.)