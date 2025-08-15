Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Für den VfR Garching geht es nach Gerolfing. – Foto: Jürgen Meyer
BZL Nord LIVE: Gaimersheim verkürzt - Lerchenau legt nach
Auf den VfR Garching und den SVA Palzing warten am 5. Spieltag der Bezirksliga Nord schwierige Aufgaben. Für den Landesliga-Absteiger geht es zum FC Gerolfing. Der SVA empfängt den SV Nord Lerchenau. Zudem duellieren sich am Freitagabend der TSV Gaimersheim und der ASV Dachau.
Spiele am Freitag: Schwere Aufgaben für Garching und SVA