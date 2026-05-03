BZL Nord LIVE: Gaimersheim in Kammerberg - SVN empfängt Schlusslicht

Gaimersheim gastiert bei der SpVgg Kammerberg – Foto: Johannes Traub

Am Sonntag stehen in der Bezirksliga Nord fünf Partien an: Gaimersheim gastiert in Kammerberg, Walpertskirchen empfängt München 54, SC Eintracht Freising ist in Rohrbach zu Gast und der SVN Lerchenau kann mit einem Sieg gegen das Schlusslicht den Aufstieg feiern.

Heute, 15:00 Uhr SV Ampertal Palzing Amp Palzing FC Gerolfing Gerolfing 15:00 live PUSH

Heute, 14:00 Uhr SV Walpertskirchen SV Walpertskirchen TSV München 1954 München 54 14:00 live PUSH

Spiele am Samstag:

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Altenerding und macht damit einen großen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt. Zu Beginn waren es erst noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Elfmeter von Leonardo Tunjic in Führung gingen (7.). Langengeisling ließ sich jedoch nicht schocken und kam durch einen Treffer von Kilian Kaiser zurück in die Partie (27.). Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig. Rafael Jorge und Samuel Kronthaler sahen jeweils die rote Karte, somit ging es im zweiten Durchgang mit zehn gegen zehn weiter.

In der 69. Minute brachte Sebastian Schubert die Gastgeber in Führung, im Gegenzug schwächte sich Altenerding ein weiteres Mal selbst. Leart Bilalli sah ebenfalls die rote Karte (76.). Langengeisling nutze die Überzahl sofort aus und sorgte in Person von Lenny Gremm für die Vorentscheidung (79.) Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Langengeisling baut sein Polster auf die Abstiegsränge damit aus, die SpVgg Altenerding muss hingegen weiter zittern.

FC Langengeisling – SpVgg Altenerding 3:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (82. Karim Howlader), Valentin Bachmeier (54. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (88. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (80. Nihad Mujkic), Juan Diego Gomez Moreno (46. Nessim Mahsas), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (79. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic (83. Haki Vranovci)

Tore: 0:1 Leonardo Tunjic (7. Foulelfmeter), 1:1 Kilian Kaiser (27.), 2:1 Sebastian Schubert (69.), 3:1 Lenny Gremm (79.)

Rot: Samuel Kronthaler (45./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)

Rot: Rafael Jorge (45./FC Langengeisling/Tätlichkeit)

Rot: Leart Bilalli (77./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)



Der ASV Dachau patzt im Aufstiegsrennen! Gegen den VfR Garching setzte es für den bisherigen Tabellenzweiten eine Niederlage. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Dennis Niebauer in der 67. Minute das goldene Tor für die Gäste. Garching ließ sich den knappen Vorsprung in der Schlussphase nicht mehr nehmen und festigt damit seine Position im Tabellenmittelfeld.

Der ASV rutscht währenddessen aus den Aufstiegsrängen und ist nur noch Dritter, allerdings nur einen Punkt hinter dem FC Moosinning. Das Aufstiegsrennen bleibt also spannend bis zum Schluss.

ASV Dachau – VfR Garching 0:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla, Noah Bezjak (82. Harun Mohamed), Thomas Rieger (74. Jonas Grundmann), Niklas Kiermeier, Matthias Koston, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (74. Kilian Knöferl)

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (81. Lukas Wollny), Marcel Matkowitz (46. Dominik Eisl), Mike Niebauer, Maik Vogel (62. Luca Monetti), Luiz Landler (74. Nino Kardum), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Thomas Niggl (59. Leon Fellner), Filippos Koliantzas

Tore: 0:1 Dennis Niebauer (67.)

Rot: Sebastian Mack (96./ASV Dachau/)