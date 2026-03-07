BZL Nord LIVE: Gaimersheim gewinnt Verfolgerduell – FCM führt im Derby

Der 20. Spieltag in der Bezirksliga Nord hat einiges zu bieten: Am heutigen Samstag trifft Dachau im Verfolgerduell auf Gaimersheim und es kommt zum Derby zwischen Langengeisling und Moosinning. Auch Spitzenreiter Walpertskirchen ist im Einsatz.
Verfolgerduell in der Bezirksliga Nord. Der TSV Gaimersheim war zu Gast in Dachau und konnte beim 2:0-Erfolg Big Points feiern. Schon früh in der Partie schockten die Gäste den ASV. Quendrim Hoti war es, der den TSV per Kopf in Führung brachte (2.).
In den zweiten 45 Minuten suchte Dachau nach der passenden Antwort, fand diese aber nicht. Auf der anderen Seite erhöhten die Gäste: Denis Janjic erzielte den Treffer zum 2:0 und sorgte gleichzeitig für den Endstand (63.).
ASV Dachau – TSV Gaimersheim 0:2
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Matthias Cebulla (64. Leon Aust), Sebastian Just (46. Noah Bezjak), Felix Käser, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (74. Harun Mohamed), Cihan Öztürk (64. Leon Schleich) - Trainer: Matthias Koston
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (73. Eron Dervisi), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (88. Daniel Sierck), Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Marcus Keilwerth), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski (79. Jan Jahnsmüller), Domenic Raimann (61. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll
Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Qendrim Hoti (2.), 0:2 Denis Janjic (63.)
Lange fühlte sich der SC Eintracht Freising wie der sichere Sieger, ehe der TSV Ober- Unterhaunstadt spät zuschlug. Die Gäste gingen in der ersten Hälfte zunächst in Führung, Emre Erdogan war der Torschütze (23.). In Halbzeit zwei drehte Fabrizio Brandes auf, er drehte die Partie im Alleingang (60. und 61.). Das letzte Wort hatte aber Enes Erdogan, der in der Nachspielzeit ausglich (90.+2). Freising bleibt vorerst Neunter, Ober- Unterhaunstadt steckt weiter im Tabellenkeller auf Rang 15 fest.
SC Eintracht Freising – TSV Ober- Unterhaunstadt 2:2
SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid, Osaro Aiteniora, Andreas Abstreiter (72. Bastian Lomp), Iosif Racean, Maximilian Schaar, Felix Fischer, Maximilian Rudzki (58. Luca Stubenvoll), Jonathan Kleimann (86. Florian Wagner), Fabrizio Brandes, Florian Huber - Trainer: Mijo Stijepic
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Emre Erdogan, Amadeus Taubert (82. Enes Erdogan), David Romanow, Fabio Udella, Angelo Boharu (68. Baha Asici), Tarik Ahmetovic (75. David Polster), Nail Dizdarevic (68. Alem Husejnovic), Manuel Hunner, Nikola Kamenjasevic (61. Dogan Tiryaki) - Trainer: Servet Mengilli
Tore: 0:1 Emre Erdogan (23.), 1:1 Fabrizio Brandes (60.), 2:1 Fabrizio Brandes (69.), 2:2 Enes Erdogan (90.+2)