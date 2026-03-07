BZL Nord LIVE: Gaimersheim gewinnt Verfolgerduell – FCM führt im Derby

Verfolgerduell in der Bezirksliga Nord. Der TSV Gaimersheim war zu Gast in Dachau und konnte beim 2:0-Erfolg Big Points feiern. Schon früh in der Partie schockten die Gäste den ASV. Quendrim Hoti war es, der den TSV per Kopf in Führung brachte (2.).

In den zweiten 45 Minuten suchte Dachau nach der passenden Antwort, fand diese aber nicht. Auf der anderen Seite erhöhten die Gäste: Denis Janjic erzielte den Treffer zum 2:0 und sorgte gleichzeitig für den Endstand (63.).

ASV Dachau – TSV Gaimersheim 0:2

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Matthias Cebulla (64. Leon Aust), Sebastian Just (46. Noah Bezjak), Felix Käser, Maximilian Bergner, Thomas Rieger, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (74. Harun Mohamed), Cihan Öztürk (64. Leon Schleich) - Trainer: Matthias Koston

TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti (73. Eron Dervisi), Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (88. Daniel Sierck), Nicolae Nechita, Luca Mancini (46. Marcus Keilwerth), Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski (79. Jan Jahnsmüller), Domenic Raimann (61. Denis Janjic) - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Silas Kempf (München) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Qendrim Hoti (2.), 0:2 Denis Janjic (63.)