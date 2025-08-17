BZL Nord LIVE: Freising zu Gast beim Aufsteiger

Der 5. Spieltag in der Bezirksliga Nord ist in vollem Gange. Am Sonntag empfängt Kammerberg Altenerding, Rohrbach ist zu Gast in Walpertskirchen, Aufsteiger München 54 empfängt Fatih Ingolstadt und Ober-Unterhaunstadt spielt gegen Freising.
Walpertskirchen bleibt weiter unschlagbar. Im vierten Spiel der Saison holt sich der SVW die Punkte zehn , elf und zwölf und behauptet die Tabellenführung. Nach einem Blitztor durch Rauch in Minute zwei sorgten die Tore von Käser und Fellermeier schnell für klare Verhältnisse.
SV Walpertskirchen – TSV Rohrbach 3:0
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (80. Kilian Scheiel), Noah Baumann, Florian Baumann, Marius Orthuber (80. Michael Gartner), Maximilian Spreitzer (70. Raphael Hösl), Nils Wölken, Luca Fellermeier (85. Felix Zehetmaier), Christian Käser, Paul Jäger (30. Daniel Schuler) - Trainer: Josef Heilmeier
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach (68. Simon Böhringer), Daniel Rückert, Maximilian Amper (46. Michael Sperrer), Gabriel Niedermeir (46. Enes-Fuat Mete), Philipp Federl (68. Thomas Schwarzmeier), Alexander Huber (52. Niklas Schabenberger), Thomas Vollnhals, Kai Suzuki, Julian Herzer - Trainer: Philipp Federl
Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Tobias Rauch (2. Foulelfmeter), 2:0 Christian Käser (29.), 3:0 Luca Fellermeier (59.)
Kammerberg gewinnt dank eines klassischen “Lucky Punch” von Dario Stanic knappe zehn Minuten vor Schluss sein Heimspiel gegen Altenenerding. Durch den Sieg überholt die Mannschaft von Coach Medeleanu Kontrahent Altenerding und findet Anschluss an die Spitzengruppe.
SpVgg Kammerberg – SpVgg Altenerding 1:0
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Tim Hoffmann, Thomas Eichenseer, Robert Villand, Mario Stanic, Jonas Frevel (81. Jan Lipovsek), Martin Reindl, Domenik Kaiser, Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (72. Nasim Khemissi), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler (79. Jannik Obermaier), Marco Baumann, Leart Bilalli, Wiam Takruri (82. Johannes Dangl), Leonardo Tunjic (85. Salomon Mwamba), Mario Dipalo (85. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Tore: 1:0 (83.)
Der TSV München 1954 hat Moral bewiesen und im Spiel gegen Fatih Ingolstadt einen doppelten Rückstand gedreht. Nachdem die Gäste per frühem Elfmeter in Front gegangen waren, glichen erst Adam Puta (zum 1:1) und später Berkan Altug (zum 2:2) aus. In Minute 76 traf dann Korab Rusiti und brachte den Aufsteiger auf die Siegerstraße.
TSV München 1954 – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:2
TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Dennis Appiah, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (87. Chams Chbiki), Marcel Scheingraber, Halil Bursa (60. Johan Colin Feilscher), Ahmet Ünal - Trainer: Adam Puta - Trainer: Dennis Appiah
FC Fatih Spor Ingolstadt: Ömer Ilgen, Boubacarr Saho, Sebastian Rutkowski, Anton Rehberg, Aaron Toski, Faniel Brhane (79. Emil Kovacevic), Ugur Genc, Atilla Demir, Eray Genc, Bright Aikhionbare, Emre Kuvvet (46. Mert Karatas) - Trainer: Ugur Genc - Trainer: Atilla Demir
Tore: 1:1 Adam Puta, 2:2 Berkan Altug, 3:2 Korab Rusiti, 0:1 Ugur Genc (2.), 1:2 Bright Aikhionbare (28.)
Vor einer beeindruckenden Kulisse von 350 Zuschauern feierte der FC Langengeisling beim FC Moosinning seinen ersten Saisonsieg. Man des Spiels war dabei Maximilan Birnbeck. Der Langengeislinger erzielte alle drei Tore selbst, und das innerhalb von nur acht Minuten. Durch den Sieg springen die Gäste in der Tabelle einige Plätze nach oben.
FC Moosinning – FC Langengeisling 0:3
FC Moosinning: Aaron Siegl, Lukas Winhart (46. Mateus Hones) (82. Tamino Luidinant), Tim Schmolmann, Nicolai Brugger, Thomas Auerweck (59. Tobias Killer), Georg Ball (64. Christian Häusler), Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Maximilian Siebald, David Kamm (87. Christoph Nottrodt) - Trainer: Christoph Ball
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Severin Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge (83. Jan Kern), Hannes Dornauer (81. Benedikt Kreischer), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Valentin Bachmeier, Maximilian Birnbeck, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Maximilian Hintermaier
Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Maximilian Birnbeck (57.), 0:2 Maximilian Birnbeck (59.), 0:3 Maximilian Birnbeck (65.)
Der ASV Dachau bleibt erstmal an der Spitze oben dran. Niklas Kiermeier brachte die Gäste beim TSV Gaimersheim kurz vor der Pause in Front. Nur wenige Augenblicke nach dem Wiederanpfiff erhöhte Kilian Knöferl. Nach 65 Minuten verkürzte Hakan Düzgün. Die Dachauer retteten das Ergebnis gegen den TSV, der weiter nur einen Punkt auf dem Konto hat, über die Ziellinie.
TSV Gaimersheim – ASV Dachau 1:2
TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger (72. Niklas Wolsdorff), Nicolae Nechita, Thomas Schreiner (75. Luis Friedrich), Michael Graßl, Elias Burgfeld, Philipp Stipic, Denis Janjic, Domenic Raimann (59. Hakan Düzgün) - Trainer: Manfred Kroll
ASV Dachau: Martin Schneider, Tobias Erl, Stefan Aust, Justin Oko, Matthias Cebulla (65. Onur Cetin), Thomas Rieger, Leon Schleich (75. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Kilian Knöferl (88. Sebastian Just), Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale (78. David Dworsky) - Trainer: Matthias Koston
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Niklas Kiermeier (38.), 0:2 Kilian Knöferl (48.), 1:2 Hakan Düzgün (65.)
Am vergangenen Wochenende hatte der VfR Garching den ersten Sieg nach dem Landesliga-Abstieg gefeiert, am Freitag legte der ehemalige Bayernligist dann direkt beim bislang so starken FC Gerolfing nach. Mike Niebauer traf vor der Pause zur Führung. Maik Vogel machte in der absoluten Schlussphase den Deckel drauf.
FC Gerolfing – VfR Garching 0:2
FC Gerolfing: Florian Meier, Den Lovric (85. Flaur Bashota), Matthias Hamm, Armin Bortenschlager (74. Lukas Achhammer), Bastian Heigl, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (65. Leonardo Lucic), Max Seitle, Leo Zängler (46. Levin Egredzija), Donat Bashota (46. David Simm), Mamadou Diallo - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Vitus Eicke, Maik Vogel (93. Patrick Hölzl), Staas Mitko, Dominik Eisl, Mike Niebauer (59. Lucas Reilly-Schott), Oliver James (79. Mato Lujic), Leon Sternke (66. Tolla Karim), Paulo Sostaric (65. Amar Kovacevic), Leon Fellner - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Mike Niebauer (43.), 0:2 Maik Vogel (86.)
Der SV Nord München-Lerchenau führt - Stand Samstagabend - die Tabelle an. Der Primus siegte beim bisherigen Kellerkind SV Ampertal Palzing mit 3:1.
Martin Angermeir brachte Lerchenau nach 27. Minuten in Front. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Besel. Mit dem 3:0 durch Edin Smajlovic war der Deckel dann drauf. In der letzten Minute der regulären Spielzeit betrieb Dominic Schermbach dann nur noch Ergebniskosmetik aus Sicht des SVA.
SV Ampertal Palzing – SV Nord München-Lerchenau 1:3
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher, Tobias Wirth, Maximilian Berndl, Ioannis Argiriadis, Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (78. Fabio Klersy), Simon Emmersberger (46. Michael Tafelmaier), Liam Russo (62. Andre Bauer), Fabian Radlmaier, Dominic Schermbach - Trainer: Enes Mehmedovic
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (33. Florian Besel), Edin Smajlovic, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (71. Andreas Weiß), Dominik Besel (87. Benedikt Wellnhofer), Mats Hoffmann (82. Patrick Neser), Martin Angermeir (71. Amanuel Wodere) - Trainer: Peter Zeussel
Tore: 0:1 Martin Angermeir (27.), 0:2 Dominik Besel (45.), 0:3 Edin Smajlovic (68.), 1:3 Dominic Schermbach (90.)