Freising empfängt am 11. Spieltag die SpVgg Altenerding.
Freising empfängt am 11. Spieltag die SpVgg Altenerding. – Foto: Roland Schäfer

BZL Nord LIVE: Freising verliert im Derby – Altay-Show in Gerolfing

11. Spieltag der Bezirksliga Nord

Am 11. Spieltag der Bezirksliga Nord kann der SV Nord München-Lerchenau gegen Gerolfing an die Tabellenspitze springen. Freising ist gegen Altenerding gefordert und der VfR Garching empfängt Rohrbach.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
6
2
Abpfiff

Für den SV Nord München Lerchenau setzte es in Gerolfing einen herben Dämpfer. Die Hausherren feierten eine klaren 6:2-Sieg über den SV Nord. Gerolfing drehte bereits in der ersten Hälfte auf. Donat Bashota erzielte den Führungstreffer (23.). Gerolfing legte durch Max Seitle (29.) und Ahmet Emir Altay (30.) nach.

Noch vor der Pause schnürte Altay den Doppelpack (42.). Für einen Lerchenauer-Hoffnungsschimmer sorgte Karl-Heinz Lappe, der auf 1:4 stellte (45.). In der zweiten Halbzeit machte sich Altay dann zum Spieler des Spiels. Der Gerolfinger machte seinen dritten und vierten Treffer des Abends und sorgte für ein klares 6:1 (68., 75.). Für den Schlusspunkt sorgte Martin Angermeier mit dem Tor zum 2:6 (85.) aus Sicht der Gäste.

FC Gerolfing – SV Nord München-Lerchenau 6:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm (69. Armin Bortenschlager), Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr, Philipp Haunschild (62. David Wendrich), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Ahmet Emir Altay (76. Levin Egredzija), Max Seitle (60. David Simm), Donat Bashota (80. Leonardo Lucic) - Trainer: Den Lovric - Trainer: Christian Träsch
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Mats Gebelein, Florian Besel (30. Edin Smajlovic), Nikolaos Mangasaros, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (46. Alexander Rösler), Fabio Zöller (73. Amanuel Wodere), Dominik Besel, Mats Hoffmann (67. Martin Angermeir), Andreas Weiß (67. Achraf Ben Letaifa), Karl-Heinz Lappe - Trainer: Peter Zeussel
Schiedsrichter: Maximilian Kroepfl (Fürth) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Donat Bashota (23.), 2:0 Max Seitle (29.), 3:0 Ahmet Emir Altay (30.), 4:0 Ahmet Emir Altay (42.), 4:1 Karl-Heinz Lappe (45.), 5:1 Ahmet Emir Altay (68.), 6:1 Ahmet Emir Altay (75.), 6:2 Martin Angermeir (85.)

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
0
2
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
2
0

Spiele am Sonntag

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
13:00

So., 28.09.2025, 13:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
13:00

So., 28.09.2025, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
14:00

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

So., 28.09.2025, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
17:00

