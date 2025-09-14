BZL Nord LIVE: Freising überrollt Fatih Spor Ingolstadt

Der TSV Rohrbach zerlegt den TSV München 1954, die SpVgg Kammerberg gewinnt das Spitzenspiel gegen den ASV Dachau und übernimmt die Tabellenführung. Der FC Fatih Spor Ingolstadt jagt die ersten Punkte der Saison. Alle Spiele am 9. Spieltag der Bezirksliga Nord im Liveticker.
Die SpVgg Kammerberg gewinnt das Verfolgerduell der Bezirksliga Nord nach einer unterhaltsamen Partie. Zunächst gingen allerdings durch einen Treffer von Sebastian Mack in Führung (9.). Die SpVgg war jedoch unbeeindruckt und schlug zurück. Dario Stanic glich die Partie in der 17. Minute aus, etwas später brachte Peter Graf die Hausherren sogar in Führung (34.). Das letzte Wort in Halbzeit eins hatte aber wiederum Dachau. Thomas Rieger sorgte in der Nachspielzeit für den 2:2-Pausenstand.
Das glücklichere Ende hatte dennoch Kammerberg. In der 65. Minute schnürte Dario Stanic seinen Doppelpack und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Die drei Punkte bescheren den Gastgebern die Tabellenführung, auch der ASV Dachau liegt jedoch nach wie vor in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.
SpVgg Kammerberg – ASV Dachau 3:2
SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Marko Bilkic, Peter Graf, Robert Villand, Mario Stanic (91. Damjan Knetemann), Lukas Fladung (81. Jan Lipovsek), Domenik Kaiser (70. Martin Reindl), Dario Stanić
ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Leon Sauermann (63. Onur Cetin), Stefan Aust (78. Muhammed Chaouch), Leon Aust (46. Matthias Cebulla), Thomas Rieger, Sergen Retzep (55. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk (75. Kilian Knöferl)
Tore: 0:1 Sebastian Mack (9.), 1:1 Dario Stanić (17.), 2:1 Peter Graf (34.), 2:2 Thomas Rieger (45.+2), 3:2 Dario Stanić (65.)
Der SV Nord München-Lerchenau schlägt den TSV Ober- Unterhaunstadt deutlich und schiebt sich auf Rand drei der Bezirksliga Nord. Den ersten Treffer erzielten die Gäste kurz vor der Pause. Mats Hoffmann brachte Lerchenau in der 40. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und bauten den Vorsprung aus. Yasir Sami (50.), Dominik Besel (62.) und Martin Angermeir (78.) sorgten für den 4:0-Endstand aus Sicht der Gäste. Der TSV Ober- Unterhaunstadt verpasst es durch die Pleite, den Anschluss an das rettende Ufer herzustellen.
TSV Ober- Unterhaunstadt – SV Nord München-Lerchenau 0:4
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan (58. David Romanow), Amadeus Taubert, Dogan Tiryaki (67. Hugo Lopes), Florian Diegel, Fabio Udella, Baris Soysal (73. Nail Dizdarevic), Tarik Ahmetovic (49. Alem Husejnovic), Ramazan Kurnaz (73. Cem Hezer), Manuel Hunner
SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Mats Gebelein (46. Florian Besel), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (66. Fabio Zöller), Dominik Besel (80. Amanuel Wodere), Mats Hoffmann (73. Martin Angermeir), Andreas Weiß, Karl-Heinz Lappe (80. Gabriel Prehl)
Tore: 0:1 Mats Hoffmann (40.), 0:2 Yasir Ammar Sami (50.), 0:3 Dominik Besel (62.), 0:4 Martin Angermeir (78.)
Der TSV Rohrbach siegt klar gegen TSV München 1954 und verlässt die Abstiegsränge. Im ersten Durchgang überrollte Rohrbach die Hausherren förmlich und erzielte vier Tore in nur fünf Minuten. Kai Suzuki (32.), Jonas Prawda (33.), Michael Humbach (35.) und Niklas Schabenberger (37.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung für die Gäste. Die Partie war bereits zur Pause entschieden.
Bei diesem Spielstand blieb es bis in die Schlussphase. Den Schlusspunkt unter ein Rohrbacher Feuerwerk setzte dann wieder der starke Humbach mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute. Das 5:0 für den TSV Rohrbach war gleichzeitig der Endstand.
TSV München 1954 – TSV Rohrbach 0:5
TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah, Manuel Exner, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer (86. Omar Seni Worogo), Bleron Pirku, Marcel Scheingraber (57. Samet Bastürk), Ahmet Ünal, Florian Morina, Johan Colin Feilscher
TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Jonas Prawda (75. Gabriel Niedermeir), Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier (62. Enes-Fuat Mete), Michael Sperrer (62. Julian Herzer), Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (75. Maximilian Amper)
Tore: 0:1 Kai Suzuki (32.), 0:2 Jonas Prawda (33.), 0:3 Michael Humbach (35.), 0:4 Niklas Schabenberger (37.), 0:5 Michael Humbach (83.)
Der SVA Palzing entreißt dem FC Moosinning spät den Sieg. Maximilian Siebald brachte die Gastgeber kurz nach dem Seitenwechsel in Führung. Vor 130 Zuschauern sah es lange nach einem Sieg für die Mannschaft von Trainer Christoph Ball aus. Doch in der 90. Minute schockte Fabian Radlmaier die Gastgeber und glich aus.
FC Moosinning – SV Ampertal Palzing 1:1
FC Moosinning: Aaron Siegl, Tobias Hartmann (76. Maximilian Schmid), Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Felix Meier, Marco Esposito, Tobias Killer, Maximilian Siebald, David Kamm (71. Jean Monty Mendama), Christian Häusler (65. Abdelaziz Abdane) - Trainer: Christoph Ball
SV Ampertal Palzing : Mateja Kostić, Mathias Reinbacher (46. Ioannis Argiriadis), Maximilian Berndl, Mirnes Gurbeta (51. Laurentino Contu), Marcel Radlmaier, Alexander Schneider (80. Andrej Valdivia), Michael Tafelmaier (65. Liam Russo), Fabian Radlmaier, Andre Bauer (76. Samuel Thaler), Dominic Schermbach, Ivan Rakonic - Trainer: Enes Mehmedovic
Schiedsrichter: Christian Babjar (Altötting) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Maximilian Siebald (50.), 1:1 Fabian Radlmaier (90.)
Der FC Gerolfing gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Langengeisling. Fabian Kohlmann brachte die Gäste nach einer knappen halben Stunde zunächst in Führung. In der 52. Minute glich Max Seitle für die Mannschaft von Spielertrainer Christian Träsch aus. Den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte dann Lukas Achhammer.
FC Gerolfing – FC Langengeisling 2:1
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Matthias Hamm, Bastian Heigl, Felix Winkelmeyr (72. Den Lovric), Niklas Nissl, Lukas Achhammer, David Simm (65. Altan Calim), Ahmet Emir Altay (73. Levin Egredzija), David Wendrich, Max Seitle (87. Samuel Nißl), Leonardo Lucic (46. Mamadou Diallo) - Trainer: Christian Träsch
FC Langengeisling: Christian Bernhardt, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Rafael Jorge, David Riederle (60. Carlos Prados), Paul Bucher, Kilian Kaiser, Fabian Kohlmann (71. Elias Mehringer), Valentin Bachmeier, Guilherme Jorge, Sebastian Schubert - Trainer: Douglas Wilson
Schiedsrichter: Mersad Brcaninovic - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Fabian Kohlmann (32.), 1:1 Max Seitle (52.), 2:1 Lukas Achhammer (66.)
Der SV Walpertskirchen entführt drei Punkte aus Gaimersheim. Christian Käser brachte die Gäste nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Nach einer halben Stunde glich Eron Dervisi für Gaimersheim aus. Die erneute Führung erzielte Daniel Schuler.
TSV Gaimersheim – SV Walpertskirchen 1:2
TSV Gaimersheim: Benedikt Leixner, Qendrim Hoti (84. Luca Mancini), Simon Bellinghausen (46. Elias Burgfeld), Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita, Marcus Keilwerth, Hakan Düzgün (84. Zoltan Vati), Thomas Schreiner, Philipp Stipic, Nico von Swiontek Brzezinski, Eron Dervisi (70. Domenic Raimann) - Trainer: Manfred Kroll
SV Walpertskirchen: Florian Leininger, Martin Deutinger, Stefan Pfanzelt (66. Marius Orthuber), Noah Baumann (84. Michael Gartner), Raphael Hösl, Florian Baumann, Daniel Schuler, Maximilian Spreitzer (46. Benedikt Schuler), Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Christian Käser - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Fotios Seimenis (München) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Christian Käser (16.), 1:1 Eron Dervisi (32.), 1:2 Daniel Schuler (68.)
Achtungserfolg der SpVgg Altenerding in Garching: Gegen den Landesliga-Absteiger fuhren die Veilchen am Freitagabend einen Dreier ein und überholten den VfR in der Tabelle.
Die Elf von Pedro Flores Locke erwischte direkt einen Traumstart. Nach fünf Minuten besorgte Mario Dipalo das 1:0. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste, wieder war es Dipalo, der vom Punkt auf 2:0 stellte. Wegen des Anschlusstreffers von Dennis Niebauer (72.) musste die SpVgg am Ende aber noch zittern. Erst in der 90. Minute sorgte Leart Bilalli (90.) mit dem 3:0 für die Entscheidung.
VfR Garching – SpVgg Altenerding 1:3
VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Maik Vogel (60. Leon Sternke), Dominik Eisl (78. Luca Monetti), Marcel Matkowitz, Lukas Wollny (73. Nikolaos Salassidis), Mike Niebauer, Oliver James, Philipp Strube, Dennis Niebauer, Gottfried Agbavon (57. Leon Fellner) - Trainer: Mike Niebauer - Trainer: Nikolaos Salassidis
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Christoph Luberstetter, Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Nihad Mujkic, Marco Baumann, Leart Bilalli (94. Johannes Dangl), Wiam Takruri (90. Nasim Khemissi), Leonardo Tunjic (84. Ajdin Nienhaus), Mario Dipalo (91. Advam Vital Rocha De Oliveira) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Kai Schüler (München) - Zuschauer: 115
Tore: 0:1 Mario Dipalo (5.), 0:2 Mario Dipalo (61. Foulelfmeter), 1:2 Dennis Niebauer (72.), 1:3 Leart Bilalli (90.)