BZL Nord LIVE: Freising überrollt Fatih Spor Ingolstadt

Spiele am Sonntag

Die SpVgg Kammerberg gewinnt das Verfolgerduell der Bezirksliga Nord nach einer unterhaltsamen Partie. Zunächst gingen allerdings durch einen Treffer von Sebastian Mack in Führung (9.). Die SpVgg war jedoch unbeeindruckt und schlug zurück. Dario Stanic glich die Partie in der 17. Minute aus, etwas später brachte Peter Graf die Hausherren sogar in Führung (34.). Das letzte Wort in Halbzeit eins hatte aber wiederum Dachau. Thomas Rieger sorgte in der Nachspielzeit für den 2:2-Pausenstand. Das glücklichere Ende hatte dennoch Kammerberg. In der 65. Minute schnürte Dario Stanic seinen Doppelpack und sicherte seiner Mannschaft damit den Sieg. Die drei Punkte bescheren den Gastgebern die Tabellenführung, auch der ASV Dachau liegt jedoch nach wie vor in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. SpVgg Kammerberg – ASV Dachau 3:2

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Justin Fauland, Christof Pihale, Marko Bilkic, Peter Graf, Robert Villand, Mario Stanic (91. Damjan Knetemann), Lukas Fladung (81. Jan Lipovsek), Domenik Kaiser (70. Martin Reindl), Dario Stanić

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Leon Sauermann (63. Onur Cetin), Stefan Aust (78. Muhammed Chaouch), Leon Aust (46. Matthias Cebulla), Thomas Rieger, Sergen Retzep (55. Harun Mohamed), Niklas Kiermeier, Sebastian Mack, Leonardo di Pasquale, Cihan Öztürk (75. Kilian Knöferl)

Tore: 0:1 Sebastian Mack (9.), 1:1 Dario Stanić (17.), 2:1 Peter Graf (34.), 2:2 Thomas Rieger (45.+2), 3:2 Dario Stanić (65.)

Der SV Nord München-Lerchenau schlägt den TSV Ober- Unterhaunstadt deutlich und schiebt sich auf Rand drei der Bezirksliga Nord. Den ersten Treffer erzielten die Gäste kurz vor der Pause. Mats Hoffmann brachte Lerchenau in der 40. Minute in Führung. In der zweiten Hälfte ließen die Gäste nichts mehr anbrennen und bauten den Vorsprung aus. Yasir Sami (50.), Dominik Besel (62.) und Martin Angermeir (78.) sorgten für den 4:0-Endstand aus Sicht der Gäste. Der TSV Ober- Unterhaunstadt verpasst es durch die Pleite, den Anschluss an das rettende Ufer herzustellen. TSV Ober- Unterhaunstadt – SV Nord München-Lerchenau 0:4

TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci, Baran Cakir, Enes Erdogan (58. David Romanow), Amadeus Taubert, Dogan Tiryaki (67. Hugo Lopes), Florian Diegel, Fabio Udella, Baris Soysal (73. Nail Dizdarevic), Tarik Ahmetovic (49. Alem Husejnovic), Ramazan Kurnaz (73. Cem Hezer), Manuel Hunner

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Alexander Rösler, Mats Gebelein (46. Florian Besel), Nikolaos Mangasaros, Yasir Ammar Sami, Arbnor Segashi, Thomas Winterer (66. Fabio Zöller), Dominik Besel (80. Amanuel Wodere), Mats Hoffmann (73. Martin Angermeir), Andreas Weiß, Karl-Heinz Lappe (80. Gabriel Prehl)

Tore: 0:1 Mats Hoffmann (40.), 0:2 Yasir Ammar Sami (50.), 0:3 Dominik Besel (62.), 0:4 Martin Angermeir (78.)

Der TSV Rohrbach siegt klar gegen TSV München 1954 und verlässt die Abstiegsränge. Im ersten Durchgang überrollte Rohrbach die Hausherren förmlich und erzielte vier Tore in nur fünf Minuten. Kai Suzuki (32.), Jonas Prawda (33.), Michael Humbach (35.) und Niklas Schabenberger (37.) sorgten für eine komfortable 4:0-Führung für die Gäste. Die Partie war bereits zur Pause entschieden. Bei diesem Spielstand blieb es bis in die Schlussphase. Den Schlusspunkt unter ein Rohrbacher Feuerwerk setzte dann wieder der starke Humbach mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute. Das 5:0 für den TSV Rohrbach war gleichzeitig der Endstand. TSV München 1954 – TSV Rohrbach 0:5

TSV München 1954: Markus Blohmann, Collin Appiah, Manuel Exner, Berkan Altug, Adam Puta, Giuliano Rubenbauer (86. Omar Seni Worogo), Bleron Pirku, Marcel Scheingraber (57. Samet Bastürk), Ahmet Ünal, Florian Morina, Johan Colin Feilscher

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Jonas Prawda (75. Gabriel Niedermeir), Alexander Huber, Thomas Vollnhals, Thomas Schwarzmeier (62. Enes-Fuat Mete), Michael Sperrer (62. Julian Herzer), Niklas Schabenberger, Kai Suzuki (75. Maximilian Amper)

Tore: 0:1 Kai Suzuki (32.), 0:2 Jonas Prawda (33.), 0:3 Michael Humbach (35.), 0:4 Niklas Schabenberger (37.), 0:5 Michael Humbach (83.)

Heute, 17:00 Uhr FC Fatih Spor Ingolstadt FC Fatih Spor Ingolstadt SC Eintracht Freising SE Freising 1 5 PUSH

Spiele am Samstag