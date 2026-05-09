 2026-05-06T12:44:31.715Z

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BZL Nord LIVE: Freising schockt den Meister kurz vor der Pause

29. Spieltag der Bezirksliga Nord

von Luca Hayden · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser
Freising antwortet schnell auf den Lerchenau-Treffer.
Freising antwortet schnell auf den Lerchenau-Treffer. – Foto: Valentin Hack

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BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Am Tag nach dem torreichen Duell zwischen dem FC Gerolfing und dem SV Walpertskirchen ist die Hoffnung auf viele Tore allgegenwärtig. Die nötigen Treffer dafür können entweder in Freising beim Spiel des SC Eintracht gegen den vorzeitigen Meister München-Lerchenau oder zwischen dem TSV Gaimersheim und dem FC Langengeisling fallen.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
0
1

Heute, 14:00 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
3
1

Spiel am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
4
2

Der SV Walpertskirchen muss Federn im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz lassen. Zu Gast beim FC Gerolfing verlor der SVW mit 4:2. Philipp Haunschild stellte früh auf 1:0 für die Hausherren (5.). Timon Kraus (29.) und Lukas Achhammer (40.) legten noch in der ersten Halbzeit nach.

Walpertskirchen steckte nicht auf und kam durch Nils Wöken (55.) und Luca Fellermeier (60.) auf 2:3 heran. Achhammer erzielte spät den Treffer zum 4:2-Endstand (81.).

FC Gerolfing – SV Walpertskirchen 4:2
FC Gerolfing: Michael Oblinger, Den Lovric (90. Leo Zängler), Flaur Bashota, Bastian Heigl (64. David Wendrich), Philipp Haunschild (87. Felix Winkelmeyr), Niklas Nissl, Christian Träsch, Lukas Achhammer, Timo Kraus, Ahmet Emir Altay (90. Armin Bortenschlager), Mamadou Diallo (59. Donat Bashota) - Trainer: Den Lovric - Spielertrainer: Christian Träsch
SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch, Noah Baumann (46. Paul Jäger), Raphael Hösl (46. Florian Baumann), Marius Orthuber (75. Julian Jaros), Maximilian Spreitzer, Nils Wölken, Felix Zehetmaier, Luca Fellermeier, Tom Simml - Trainer: Josef Heilmeier
Schiedsrichter: Jonas Gewalt - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Philipp Haunschild (5.), 2:0 Timo Kraus (29.), 3:0 Lukas Achhammer (40.), 3:1 Nils Wölken (55.), 3:2 Luca Fellermeier (60.), 4:2 Lukas Achhammer (81.)

Spiele am Sonntag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
15:00

Morgen, 17:00 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
17:00