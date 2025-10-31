 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Freising empfängt in der Bezirksliga Nord Palzing.
Freising empfängt in der Bezirksliga Nord Palzing. – Foto: Valentin Hack

BZL Nord LIVE: Freising gefordert – Kammerberg in Gerolfing

16. Spieltag der Bezirksliga Nord

Verlinkte Inhalte

BZL Oberbayern Nord
VfR Garching
München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
Amp Palzing

Zum Start des 16. Spieltags der Bezirksliga Nord empfing Gerolfing die SpVgg Kammerberg und Palzing ist in Freising zu Gast.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SpVgg Kammerberg
SpVgg KammerbergKammerberg
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
SV Ampertal Palzing
SV Ampertal Palzing Amp Palzing
19:30

Spiele am Samstag

So., 02.11.2025, 12:30 Uhr
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
ASV Dachau
ASV DachauASV Dachau
12:30

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau
14:00

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
TSV Gaimersheim
TSV GaimersheimGaimersheim
14:30

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
FC Fatih Spor Ingolstadt
FC Fatih Spor IngolstadtFC Fatih Spor Ingolstadt
SV Walpertskirchen
SV WalpertskirchenSV Walpertskirchen
14:30

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
VfR Garching
VfR GarchingVfR Garching
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
15:00

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TSV München 1954
TSV München 1954München 54
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
15:00

Aufrufe: 031.10.2025, 17:30 Uhr
Luca HaydenAutor